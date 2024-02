Fogyókúrás könyv és melltartó őrzi a rossz kapcsolatok emlékét

A felbomlott kapcsolatok emlékét őrzi az a mintegy 4600 darabból álló gyűjtemény, amelyet az „Összetört Kapcsolatok Múzeuma” birtokol. Egyszerre körülbelül 100 tárgyat tekinthetnek meg az érdeklődők – írta meg az rtl.hu, amely egy videót is megosztott az aktuális tárlatról.

Néha szívfacsaró történetek rejtőznek a tárgyak mögött

„Nem a tárgyak, hanem a történetek izgalmasak és inspirálóak” – véli Drazen Grubisic, a múzeum társalapítója. A jelenleg kiállított tárgyak között sportcipő és magassarkú, fehérnemű, plüssállat és játékfigura, bakelitlemez, többféle szobor, társasjáték, bicikli, de még fogyókúrás könyv is megtalálható. Ez utóbbit egy nő kapta ajándékba volt szerelmétől, akinek aztán nem sokkal később ki is adta az útját. Látható továbbá egy török nő esküvői ruhája is, akinek a vőlegénye nem sokkal a tervezett házasságkötés előtt elhunyt.

„Lehet, hogy másképp vélekedünk arról, milyen a szerelem, ha egyszer véget ér, de ha realisták vagyunk, minden szerelemnek egyszer vége lesz” – magyarázta Grubisic.

A párkapcsolatok többségét az első hónapokban még eszeveszett vágy fűti. Később azonban jön a hullámvasút, amelyből már nem minden pár száll ki együtt. De vajon mi vezet odáig, hogy a korábban mindent elsöprő szerelem elmúljon, és a felek már ne küzdjenek tovább egymásért?

