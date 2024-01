„Amióta megvan a kutyánk, nem szexeltünk” – amikor a háziállatok kihatnak a kapcsolatra

Az emberek már több tízezer éve tartanak maguk mellett háziasított állatokat, azonban nincs bizonyíték arra, hogy bárkit is kiűztek volna egy barlangból csak azért, hogy helyet biztosítsanak egy kölyökkutyának. Manapság azonban hajlamosak vagyunk akár a szerelmi kapcsolatunk elé is helyezni kedvenceinket, így aztán a háziállatok nagymértékben befolyásolhatják egy pár jövőjét.

A The Guardian arról kérdezte olvasóit, hogyan hatottak ki a szerelmi életükre a a házi kedvenceik. A legmeglepőbb válaszokból válogattunk.

Időnként akár két ember közé is állhat a kis kedvenc. Fotó: Getty Images

Akiket a kutya választott szét

A melbourne-i Kirsten arról mesélt, hogy kutyája még kölyök volt, amikor ő randizni kezdett egy férfival, aki nem igazán rajongott az ebekért. „Egyszer, amikor a lakásomon beszélgettünk az asztalnál, a kutyán folyamatosan próbálta magára vonni a barátom figyelmét, mert egy kis simogatásra vágyott. Ekkor észrevettem, hogy a párom egy nagyobb erővel lökte el a kutyát, mint amekkorát indokoltnak és elfogadhatónak éreztem. Kis kedvencem elvonult az ágyamba, majd később, amikor mi is lefeküdtünk volna, megláttuk, hogy a kutyám lepisilte az ágyat. Ettől persze elment a kedvünk az összebújástól és a férfi hazament. Ezenkívül csak akkor csinálta ezt a kutya, amikor a nővérem volt élettársa nálam aludt. Úgy tűnik, ez az állat kiváló jellemismerő, és különösen érzékeny azokra a férfiakra, akik hajlamosak agresszívak lenni” – fogalmazott a nő.

Egy másik történetben is egy kutya, valamint egy férfi viselkedése miatt nem lett jövője a kapcsolatnak. Egy névtelen levélíró Sydney-ből arról számolt be, hogy nemrég szakított volt barátjával, aki csak rövid időre volt hajlandó kimozdulni otthonról, nehogy a kutyája túlságosan magányos legyen. Ezt a hozzáállást még meg is értette a fiatal nő, azt a látványt viszont már nem tudta elfogadni, amely akkor tárult a szeme elé, amikor egyszer ő ment fel a párjához. „Világossá vált, hogy soha sem mosta fel és fertőtlenítette a padlót, annak ellenére, hogy a kutya rendszeresen odapiszkított. Ettől egyszerűen felfordult a gyomrom, és egy héten belül minden kapcsolatot megszakítottam vele. A kutyákat szeretem, de az igénytelenséget nem bírom elviselni” – írta.

Egy szintén ausztrál és névtelen hozzászóló arról mesélt, hogy férje évekig könyörgött egy kutyáért. Amikor pedig 2019-ben vidékre költöztek, a nő végül beadta a derekát – ez azonban a kapcsolat kihűléséhez vezetett.

Onnantól kezdve a kutya a férjem élete szerelme. A kapcsolatunk megromlott, és amióta az állat belépett az életünkbe, nem is szexeltünk. Én is szeretem ez a gyönyörű kutyát, de úgy érzem, nagyon súlyos árat fizettem azért, hogy beleegyeztem a háziállatba.”

Vannak, akiket a kedvencük hozott össze

„Egy korábbi munkatársam egy nap felvette velem a kapcsolatot, hogy néhány napig a városban lesz, nincs-e kedvem találkozni vele. Mindig is jól kijöttünk, ezért beleegyeztem egy közös esti programba. Amikor már búcsúzkodtunk, egyszer csak azt mondta, »nem is találkoztam még a macskáddal« – az irodában ugyanis mindenki jól ismerte a cicát, mivel gyakran meséltem róla a munkatársaknak. Mivel a közelben laktam, azt mondtam, akkor jöjjön fel és ismerje meg a kis kedvencemet. Hazaérkezésünkkor megtörtént a megfelelő bemutatkozás, majd kiderült, hogy mi volt igazi ok, amiért egykori kollégám találkozni akart a macskámmal. Mondanom sem kell, az után az éjszaka után még jobban szerettem a macskámat” – írta egy anonim olvasó.

Egy szintén névtelen, a Maldív-szigeteken élő nyilatkozó pedig arról vallott, hogy 10 évig volt kapcsolatban valakivel csak azért, mert rajongott a férfi kutyájáért. Amikor azonban az állat elpusztult, akárhogyan is próbáltak, nem tudtak együtt maradni. „A kutya iránti szeretetünk volt az egyetlen közös vonásunk” – tette hozzá.

Amikor dönteni kell a kedvenc és a szerelem között

A Gold Coast-i Jess arról számolt be, hogy a párja nem hajlandó egy ágyban aludni a nő macskájával, a cica viszont nem hajlandó máshol aludni, csak Jess ágyában. Most tehát akárhányszor nála tölti az éjszakát a szerelme, a vendégszobában alszanak, míg az állat a nő szobájában szundikál. „Nem tudom, mi lesz, ha összeköltözünk” – fejezte ki aggodalmát.

A The Guardian gyűjtésében egy olyan volt feleség beszámolója is szerepel, akinek férjét a nő macskája üldözte el. Harry, a sziámi macska ugyanis nem akarta másnak átengedni az alfahím pozíciót, ezért folyamatosan olyan dolgokat tett, amelyekkel kiborította a férfit. A kandúr rendszeresen összejelölgette a férj dolgozószobáját, vagy a férfi lábbelijébe ürített. „Egy éven belül elváltunk, Harry viszont a haláláig velem maradt. A volt férjemmel egyébként barátok maradtunk, de arról sosem beszélünk, hogy tulajdonképpen Harry nyerte meg a kettejük háborúját” – olvasható a vallomásban.

A szintén Sydney-ben élő Markot pedig konkrétan választásra kényszerítette a volt párja: a macska vagy ő. Ezek után nem is volt kérdés, a férfi kiadta a nő útját. A macskája, Minky akkor már 15 éve az élete része volt, és ő volt neki a legfontosabb – ezt pedig már az első randin közölte is a lánnyal, ám végül mégis a cica miatt szakítottak. „Ezt a történetet a jelenlegi páromnak is elmeséltem. Mindketten egyetértünk abban, hogy a macska nekünk elsőbbséget élvez az emberekkel szemben” – mesélte a férfi.