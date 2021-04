A szerelem ilyen hatással van a testünkre

Ha pillangók nem is költöznek a gyomrunkba (legalábbis szó szerint biztosan nem), a szerelem bizony ugyanúgy kimutatható hatással van a szervezetünkre, mint az öröm, a szomorúság, a stressz vagy a magány. A Health magazin cikkében annak jártak utána, pontosan milyen fizikailag is érezhető változásokkal járhat együtt a szerelem - ezekből szemezgettünk.

Függőséget okoz

A különféle tudatmódosító szerekhez hasonlóan a szerelem érzése is képes függőséget kiváltani. Ahogy az a Rutgers Egyetem 2010-es tanulmányából is kiderült, ennek oka az, hogy amikor eltalál Ámor nyila, ugyanazok az eufóriát kiváltó vegyi anyagok szabadulnak fel a szervezetben, mint amikor kábítószert fogyasztunk - dopamin, oxitocin, adrenalin és vazopresszin. Ezek segítik elő a partnerhez való kötődést, aminek hatására a szerelmünk függői leszünk.

A szerelemnek számos testi tünete lehet, ezek közt olyan is akad, amit nehéz lenne letagadni.

Megrészegít

Bár az agy különböző területeire vannak befolyással, az alkohol és a szerelem hatása nagyon is hasonló: mindkettő segít feloldani a gátlásokat, a félelmet és a szorongást és növeli az önbizalmat. Ezt a Birminghami Egyetem kutatása is megerősítette, melynek során a szakértők kimutatták, hogy a szerelem érzésekor az agyban felszabaduló oxitocin hatására a viselkedésünk ahhoz hasonlóan változik meg, mint amikor legurítunk pár pohár alkoholos italt.

Testet ölt a vágy

A szerelem maga láthatatlan ugyan, de a szerelmes ember teste árulkodik a benne dúló érzelmekről. Sokan megtapasztalták már például, hogy egy-egy randevú előtt a tenyerük izzadni kezd, a szívverésük felgyorsul és kipirul az arcuk - ezek a "tünetek" a szerelmünk tárgyának közelében is előjöhetnek. A szakértők szerint ez nem csupán az idegesség számlájára írható, hanem a partner iránti vonzalom hatására felszabaduló adrenalin és noradrenalin is kiválthatja. Szintén megfigyelték korábban azt is, hogy a számunkra vonzó emberre pillantva a pupillánk észrevehetően kitágul, ennek hátterében a szimpatikus idegrendszer aktiválódása figyelhető meg.

Megváltoztatja a hangunkat

Ne ijedjünk meg, ha a szerelmünk társaságában észrevehetően megugrik a hangszínünk! Ez is annak a jele, hogy komoly érzelmeket táplálunk a másik iránt. Egy 2011-ben publikált tanulmány is igazolta, hogy a nők hangja magasabbá és nőiesebbé vált akkor, amikor számukra vonzó férfi partnerrel beszélgettek.

Erősíti a csontokat

A Kaliforniai Egyetem kutatói megfigyelték, hogy a tartós párkapcsolatban vagy házasságban élő 25 évesnél idősebb férfiak csontozata erősebb, mint az egyedülálló társaiké. Sőt, a legtömörebb és ellenállóbb csontozata azoknak a férfiaknak volt, akiknek a társuk is érzelmileg szorosan elköteleződött volt feléjük.

Megbetegít

Főleg az ismerkedés fázisában élhetünk át ahhoz hasonló tüneteket, mint amikor bujkál bennünk valami: feszültek vagyunk, elmegy az étvágyunk és nehezünkre esik koncentrálni. Bár nem túl kellemes, de ez annak a jele, hogy nagyon is tetszik nekünk a másik. Ez a betegségszerű állapot a kortizol nevű stresszhormonnak köszönhető, ami idővel szerencsére alábbhagy, ahogy egyre komfortosabban érezzük magunkat a partnerünk társaságában.

Csillapítja a fájdalmat

A mindent elsöprő szerelem érzése a fájdalomcsillapító pirulákéval vetekszik - legalábbis erre jutott a Stanford Orvostudományi Egyetem 2010-es kutatása, amely szerint az intenzív szerelem az agynak ugyanazon területeit aktiválja, mint a fájdalomcsillapító gyógyszerek. Bár a szakértők is belátják, hogy a szerelmet nem lehet receptre felírni, remélik, hogy az idegi hatásmechanizmusok feltérképezése előbb-utóbb akár új fájdalomcsillapító módszerek kidolgozásához is vezethet.

Megnehezíti az alvást

Ki az, aki ne álmodozott volna végig órákat vagy akár egy egész éjszakát a szerelméről úgy, hogy másnap alig bírta nyitva tartani a szemét? Egy tinédzserek bevonásával végzett felmérés megerősítette, hogy a szerelem átmeneti alvászavarokat is okozhat, az általa kiváltott eufória ugyanis megnehezítheti az elalvást, sőt akár felszínesebbé is teheti azt. Ráadásul az, hogy az agyunk ilyenkor egész nap a szerelmünk tárgyán jár, a koncentrációt is megnehezíti, ami az iskolai vagy munkahelyi teljesítményünkre is rossz hatással lehet.

Túlsúlyt okoz

Úgy tűnik, nem véletlenül tartja magát a köztudatban az a teória, miszerint a boldog párkapcsolatban élők elkerülhetetlenül felszednek pár pluszkilót. Már egy 2012-es tanulmány is megerősítette, hogy a házasságban élő párok az évek előrehaladtával hízni kezdenek, míg egy másik kutatás kimutatta, hogy azok a nők, akik összeköltöznek egy férfivel, több zsírban és cukorban gazdag ételt fogyasztanak, mint előtte.