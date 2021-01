A csontjaink így gyógyulnak

A Science Advances közelmúltban publikált cikke először mutatja be, hogy az ásványi anyagok molekuláris szinten hogyan állhatnak össze csontokat és más kemény szöveteket, például fogakat alkotva. Felfedezésük a csontozatot érintő betegségek kezelése előtt is új utakat nyithat meg - írja a Medical Xpress.

Megfigyelték, hogyan képződik a csont

A Chicagói Egyetem kutatói az emberi nyálhoz nagyon hasonló, mesterséges anyagban készítettek nagy felbontású, valós idejű képeket az ásványosodás folyamatáról. Ezt a folyamatot - főleg annak kezdeti szakaszát, amikor a molekulák először kezdenek struktúrává szerveződni - eddig nem ismerték pontosan - mondta el az egyetem egyik munkatársa, Reza Shahbazian-Yasser. A képek megörökítéséhez a kutatók egy speciális mikroszkópot használtak, amely lehetővé tette a folyékony modellben az eddig soha meg nem figyelt folyamatok rögzítését. Ezzel a módszerrel a kutatók a legkisebb léptékben tudták figyelemmel kísérni a kémiai reakciókat.

A felfedezés új kezelések előtt nyithat utat. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A kutatók megfigyelték, hogy a fogzománc alapját is adó ásvány, a hidroxiapatit miként szerveződik csontanyaggá. A folyamatot feltérképezve pedig egy lépéssel közelebb kerülnek a fogászati betegségek vagy például a traumás csontsérülések hatékonyabb kezeléséhez is. A felfedezés a megelőzésben is fontos szerepet játszhat, segíthet ugyanis a kutatóknak olyan anyagok kifejlesztésében, amelyek az idősebb korra jellemző, lassabb csontképzés ütemét is gyorsíthatják.