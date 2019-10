A szerelem 5 szakasza

Szakemberek szerint minden szerelem, vagy ha úgy tetszik, párkapcsolat 5 szakaszon megy keresztül, és, bár minden szakasznak megvannak a maga nehézségei, van legalább egy, ami kifejezetten kritikusnak mondható. Talán nem meglepő, hogy a legtöbben annál buknak el. Lássuk a részleteket!

Mivel minden párkapcsolat, szerelem egyedi, a különféle szakaszok megélése is egyéni lehet - következésképp némiképp eltérhet a fent leírtaktól. Ettől függetlenül kijelenthető, hogy minden kapcsolat folyamatosan alakul, egészen addig, amíg el nem ér egyfajta állandóságot. A cél azonban - persze, csak ha nagyon szeretjük a másikat - minden szakaszban ugyanaz: együtt maradni.

Bár az ötödik szakaszra a legtöbb pár a szakítás mellett dönt, azokban, akik elérnek ide, nagyon mély elköteleződés alakul ki a másik iránt - ami valószínűleg életük végéig nem múlik el . Ez már a nyugalom ideje, nem hiányoljuk többé a kapcsolatunk elejét jellemző izzó szenvedélyt , hanem boldogok vagyunk azzal, ami(nk) most van. El sem tudnánk képzelni, hogy másképp alakuljanak a dolgok, hogy ne az legyen a társunk életünk végéig, aki jelenleg is mellettünk áll. Ha visszatekintünk, láthatjuk, mi mindenen mentünk keresztül együtt, ez pedig büszkévé, hálássá tehet minket.

A párkapcsolat negyedik szakaszában a legtöbben már jóleső biztonságban érzik magukat, a két ember közötti szövetség stabil . Nagy valószínűséggel eddigre már megismertük a másik igazi valóját, és megtanultuk, hogy az együtt töltött idő mellett szabad teret is biztosítanunk kell a párunknak és magunknak. Elfogadtuk, hogy mindkettőnknek vannak jó és rossz tulajdonságai, és ami a legfontosabb, megértettük, hogy nem kell mindenről ugyanúgy gondolkodni. Két külön egyén vagyunk, de nem szükséges feladnunk önmagunkat ahhoz, hogy a köztünk lévő kötelék szoros maradjon.

Szakemberek szerint ez a legkritikusabb szakasza a párkapcsolatoknak. Sokan nem tesznek azért, hogy a mindennapi kötelezettségek mellett továbbra is megmaradjon a meghitt, intim viszony - ők ilyenkor különválnak. Akik azonban átküzdik magukat ezen az időszakon, a problémák nagy része lekerülhet a vállukról.

Még mindig megvannak az egymás iránt érzett erős emóciók, de a rutin, aminek hatása a második szakaszban még nem volt olyan erős, most kezdi átvenni a hatalmat a kapcsolat felett. A harmadik szakaszra már teljesen megszoktuk a másik állandó, közeli jelenlétét, így nem meglepő, hogy nem kezdenek pillangók repkedni a hasunkban, valahányszor meglátjuk a párunkat. A számlák, a munka, a bevásárlás, a házimunka mind-mind csökkentik az együttélés, az együttlét romantikáját , felmerülhet tehát a kérdés: valóban ezt akartam?

A szerelem második szakaszában a párok "letelepednek". Ez alatt a kifejezés alatt nem csupán az összeköltözést érthetjük, hanem annak az elhatározásnak a megszületését is, hogy elköteleződünk a másik mellett, mert még erősebben érezzük, hogy nem élhetünk nélküle . Még mindig vágyjuk a közös beszélgetéseket, szeretjük az együtt eltöltött időt, de már tudjuk, hogy nem minden "fenékig tejfel": az állandó flörtölés és nevetgélés mellett megszületnek a gondok, amelyek mindkettőnket érintenek, egyre több a komoly beszélgetés , sokat mesélünk mélyebb érzéseinkről, élményeinkről, traumáinkról. Ezenkívül az eufóriába egy kis rutin is vegyül.

Minden párkapcsolat az új szerelem varázsával indul. Ilyenkor általában úgy érezzük magunkat, mintha nászúton lennénk . Az összes randevút izgatottan várjuk, állandóan a párunk csókja , ölelése után vágyakozunk, és nincs számunkra jobb időtöltés, mint a közös jövőt tervezni. Valahol mélyen érezzük, hogy talán túlságosan is "remegünk" a másikért, de nem vesszük le a rózsaszín szemüveget - egyszerűen csak szeretnénk elmerülni ebben a megnyugtató, mégis vérpezsdítő állapotban.

Tisztelt Doktornő! 8 éve vagyok párkapcsolatban a barátnőmmel, mind a kettőnknek első szerelem/párkapcsolat. Sajnos a barátnőmnél elmúlt a szerelem, és a szex nála nem működik szerelem nélkül. Nálam minden rendesen működik 8 év után is, ugyanúgy kívánom és szeretem. Ő mondta is, hogy lehet élete hibáját követi el azzal, ha külön válunk, de szeretne mással is tapasztalatot szerezni. Szerinte, ha kicsit külön mennénk egymástól, akkor lehet, hogy évek múlva jobban működne minden közösen. Én nem szeretnék mással lenni, és azon vagyok, hogy valami kiutat találjak belőle. Valahogy újra belém kellene, hogy szeressen és akkor megoldódna a problémám. Van remény, hogy újra fellángoljon a szerelem?

Kedves Kérdező! Ezt nagyon nehéz megmondani, erre valószínű, hogy még a barátnője sem tudja a választ. Azt kell mondjam, hogy természetes az, ha a barátnője másokkal is szeretne tapasztalatokat szerezni. Ha most meggátolja ebben és val...