A szomorúság ezt teszi a testünkkel

Tudományosan bizonyított tény, hogy a klinikai depresszió fizikai tünetekkel és olyan betegségek kialakulásával is járhat, mint a szívbetegség, a cukorbetegség vagy a pánikbetegség. De mi van akkor, ha depressziósak "még" nem vagyunk, de szinte állandóan szomorúnak érezzük magunkat?

Minél tovább tart a rosszkedv, annál jobban megemelkedik a szervezetben a kortizol nevű stresszhormon szintje is, ami negatívan befolyásolhatja a vércukorszintet, a vérnyomást, illetve az alvás minőségét.

Étkezési szokásaink is megváltozhatnak - ilyenkor sokkal jobban kívánjuk az édes illetve a fűszeres ízeket, és a nehezebb ételeket. Azok az emberek, akik sokat szomorkodnak, gyakrabban esznek kevésbé egészséges fogásokat, gyorséttermi menüket, ami egészségtelen mértékben növelheti a testsúlyukat, és az érrendszerükre és a keringésükre is negatív hatással van.

Ha szomorúak vagyunk, az a fentiek miatt az immunrendszerünkre is negatív hatással van, és megnöveli az esélyét annak, hogy megbetegedjünk. Bár a szomorúság még nem minősül depressziónak, ugyanolyan negatív hatással van a testünkre, csak éppen rövidebb ideig. Ilyenkor jelentkezhet fejfájás, ízületi fájdalom, izomfájdalom is.

A tudósok egyre többet és többet tudnak meg arról, hogy a stressznek milyen hatása van az egészségre. Ma már világos, hogy nem csak a mentális, hanem a fizikai egészségben is kár keletkezik akár az akut, akár a krónikus stressz hatására.

Egy, a Molecular Psychiatry nevű magazinban korábban megjelent tanulmány szerint a gyakori rosszkedv felboríthatja a stresszel kapcsolatos vegyi anyagok termelődését az agyban. Ezek a vegyi anyagok pedig növelhetik a gyulladáskeltő fehérjék szintjét, amelyek a szívbetegség , stroke és keringési rendellenességek kialakulásáért is felelhetnek.

Kedves Doktornő, Doktor Úr! 43 éves nő vagyok, szenvedélybeteg (alkohol, gyógyszer), de már két és fél éve tiszta vagyok. Már korábban is diagnosztizáltak kevert, szorongásos depresszióval és bipoláris zavarral. Két éve tesztek alapján kiderült, hogy borderline személyiségzavarom van. Jártam másfél évig terápiára, némileg javult az állapotom, de a mai napig nem tudok teljes életet élni. Szedek gyógyszereket, jelenleg Cipralex 10 mg, Brintellix 10 mg és Lamolep 200 mg. Mégis depressziósnak érzem magam, állandóan kedvetlen vagyok, nem tudok örülni semminek, nem tudok koncentrálni, lassú vagyok és nagyon sokat alszom. Úgy érzem, hogy a gyógyszerek nem használnak. Már nagyon kétségbe vagyok esve, sokszor gondolok az öngyilkosságra is. Arra is gondoltam, hogy a szerhasználat miatt nem hatnak már a gyógyszerek, de akkor mit tegyek? Kérem, segítsen, hogy teljes életet tudjak élni. Válaszát köszönöm.

Kedves Kérdező! Érdemes lenne folytatni a pszichoterápiát. Valami benntartja még a rossz hangulatában, akár a múltjából, vagy a jelenéből, de akár a jövőképe hiányából is. Vajon milyen értékekhez, helyzetekhez és személyekhez tud kötődn...