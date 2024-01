A boldogság tanulható? Íme a tudomány válasza

Mindenkinek az életében történnek olyan események, amelyek árnyékot vetnek a hangulatára. A szakértők szerint azonban a boldogság és a szomorúság nem zárják ki egymást, sőt az igazi elégedettséghez az kell, hogy képesek legyünk elviselni a negatív helyzeteket, érzelmeket. "A boldogság magában foglalja a kellemetlen tapasztalatokat és azt a képességünket is, hogy a nehézségeket és a megpróbáltatásokat növekedésbe és tanulásba, illetve új kapcsolatok kialakításába csatornázzuk" – mondta el az IFL Science-nek Dr. Emiliana Simon-Thomas. A Kaliforniai Egyetem professzora állítja: ha azt gondolod, hogy a boldogság az élvezetet, a szórakozást és az anyagi javak maximalizálását jelenti, akkor soha nem leszel boldog. Csupán egyfajta hedonista taposómalomban találod majd magad, és ez a csalódás tartós érzésével jár együtt.

Igenis tanulható, hogyan érezd jobban magad! Fotó: Getty Images

Simon-Thomas és kollégái 2014-ben indítottak egy tanfolyamot, hogy segítsenek az embereknek elsajátítani az elégedettség érzését. Azt találták, hogy a résztvevők szubjektív boldogsága 5 százalékkal nőtt a 10 hetes tréning végére. A szakember szerint az új gondolkodásmód elsajátításának és a boldogság fokozásának három fő pillére van.

Jó társas kapcsolatok nélkül nem megy

Évtizedeken átívelő kutatások bizonyítják, hogy a mély, tartalmas kapcsolatok teszik igazán boldoggá az embert. A pénz, a hírnév vagy a hatalom mind sokkal kisebb valószínűséggel okoznak tartós boldogságot, mint a családdal és a barátokkal való szoros kötelékek. Az ilyen kapcsolatokat élvező embereknél ráadásul általában alacsonyabb stressz-szintet és jobb fizikai egészséget is mutatnak ki. A másokkal való kapcsolatteremtő képesség tehát a boldogság fokozásának leghatékonyabb módjai közé tartozik.

Fő az optimizmus

A pesszimizmusnak evolúciós oka is lehet: őseinknek a túléléshez általában jobban kellett figyelniük a veszélyre, mint a jó dolgokra. Az agyunk ezért úgy fejlődött ki, hogy a negatívumokra koncentráljon a pozitívumok helyett. Ám szerencsére az agy is plasztikus, ami azt jelenti, hogy lehetséges új idegpályákat létrehozni és megváltoztatni a megszokott gondolkodásmódunkat. "Minél többet gyakoroljuk, hogy egyfajta gondolatra vagy tudatosságra összpontosítunk, annál hangsúlyosabbá válik ez majd a mindennapokban is" – fogalmaz Simon-Thomas. Tehát könnyebben fogunk tudni pozitív dolgokra gondolni, ha ezt rendszeresen gyakoroljuk.

Ha megtanulod kiélvezni az élet varázslatosabb pillanatait – ezt elérheted, ha naplót vezetsz mindazokról a dolgokról, amelyekért hálás vagy –, az segíthet abban, hogy növeld a pozitív érzelmek átélésére való képességedet.

Légy reziliens!

A reziliencia, vagyis a nehézségek, kudarcok és viszontagságok kezelésének képessége szintén elengedhetetlen. Nyilvánvaló ugyanis, hogy ha annak valóban helye van, meg kell élni a negatív érzelmeket is. "Boldogságszakértőként soha nem tanácsolnám, hogy a valódi bajt a pozitivitás látszatával leplezd" – hangsúlyozza a szakértő, aki szerint az optimizmusnak valódi előnyökön kell alapulnia. Ahelyett tehát, hogy egyszerűen elnyomnád a szomorúságot, meg kell tanulnod, hogyan viszonyulj a traumákhoz és a csalódásokhoz olyan módon, amely adaptív és konstruktív.