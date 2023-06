Akinek ilyen színű a szeme, nagyobb eséllyel lehet alkoholista?

Általában többórás napsütésre számíthatunk, de sok gomolyfelhő képződik, emellett a keleti területek fölé fátyolfelhők is sodródnak. A keleti országrészben elszórtan várható záporok, zivatarok kialakulása, a Dunántúlon elvétve fordulhat elő zápor. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és a Duna-Tisza-közén megerősödik, Sopron környékén viharos lökések is lehetnek. Emellett zivatar környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés, néhol akár viharos lökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 29 fok között valószínű, de az északnyugati, nyugati tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás