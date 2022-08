Milyen gyakran mossunk hajat?

A hajmosás gyakoriságát illetően nem létezik mindenkire érvényes szabály: az egyéni adottságok, a fejbőr és a haj állapota, a haj hossza, a bőrtípus, az élet- és munkakörülmények, valamint az adott időpontban történő igénybevétel mind-mind befolyásolják, milyen időközönként tanácsos hajat mosni. Íme, néhány kiindulópont.

Figyeljünk a jelekre

Ha mégis szabályt kellene megfogalmazni, az úgy szólna, hogy amennyiben a haj szemmel láthatóan zsíros, a fejbőr viszketni vagy a kosz miatt hámlani kezd, akkor egész biztosan ideje van a hajmosásnak. A legtöbb embernél ez kettő-négynaponta következik csak be, ezért teljesen helyénvaló, ha kimarad néhány nap a hajmosások között. Általában minél dúsabb a haj, annál ritkábban igényel samponos tisztítást. Jellemzően a szárazabb és a göndör hajúaknál is lassabban mutatkoznak ezek a jelek, így ők is tovább várhatnak két hajmosás között.

Ki mosson hajat naponta?

Bizonyos emberek adottságai vagy külső körülményei szükségessé tehetik a naponta végzett – sőt, akár a naponta többszöri – hajmosást is. Közéjük tartoznak azok, akiknek nagyon vékony szálú, ritka a hajuk, akik sokat izzadnak – például a munkájuk miatt, vagy mert minden nap edzenek –, esetleg erősen szennyezett vagy párás helyen élnek vagy dolgoznak. Indokolt lehet a mindennapi hajmosás mindazok esetében is, akik különösen zsíros fejbőrrel rendelkeznek – a könnyen piszkosnak ható zsíros haj a túlzott faggyútermelés következménye.

A bánásmód számít

A szakemberek egyetértenek abban, hogy a hajmosás gyakoriságánál fontosabb kérdés lehet, hogy milyen szerekkel és hogyan tisztítjuk, illetve formázás címszóval milyen ártalmaknak tesszük ki a hajunkat. A hajmosás tulajdonképpen a fejbőr alapos megtisztítását kell, hogy jelentse, hogy eltávolítsuk róla a felesleges faggyút és az elhalt hámsejteket. Bizonyos samponok irritálhatják a bőrt: ha bármilyen kellemetlenséget érzünk a fejbőrünkön hajmosás után, mindenképpen nézzünk kíméletesebb megoldás után.



