Így zuhanyozz! Mutatjuk a bőrgyógyászok javaslatait

Fürödni mindenki tud – gondolhatnánk, de ezt is lehet rosszul csinálni.

A hajadat nem kell mindennap megmosnod. Fotó: Getty Images

A hajaddal kezdd

A bőrgyógyászok általában azt javasolják, hogy felülről kezdjük a tisztálkodást. "Sok sampon és balzsam olyan összetevőket tartalmaz, amelyek táplálják a hajat, de a testen pattanásokat és tüszőgyulladást okozhatnak. Ha viszont a haj után mossuk meg a testünk többi részét, megszabadulhatunk a maradék hajápolótól" – mondta el Dr. Cindy Wassef, a Rutgers Robert Wood Johnson Bőrgyógyászati Központ adjunktusa a Health-nek.

Az orvosok szerint vannak bizonyos testrészek, amelyeket minden alkalommal meg kell mosnod, amikor a zuhany alá lépsz, de olyanok is akadnak, amelyeket elég csak alkalmanként. A nemiszerveket és azok környékét, a feneket és a hónaljat sosem szabad kihagyni, de a talpak is jó alapos szappanos tisztítást igényelnek. A talpakat zuhanyzás után jól meg kell szárítani, beleértve a lábujjak közötti részeket is, különben megkockáztatjuk a lábgombásodást. Az arcot is jó kifejezetten erre a célra kifejlesztett készítménnyel megmosni, akár naponta kétszer.

Vannak azonban olyan területek, amelyek nem igényelnek mindennapos tisztítást. Nem feltétlenül kell minden alkalommal szappannal tisztítani a hátat, a mellkast, a hasat, a karokat és a lábakat, kivéve, ha nagyon megizzadtál. Emellett hajat sem kell mindennap mosni – magyarázza a bőrgyógyász.

A hidegzuhany a váratlan kellemetlenség szinonimája lett a köznyelvben. Több tanulmány eredményei azonban azt mutatják, hogy a hideg és különösen a hideg zuhany vitathatatlanul előnyös az egészségünkre. Ezek szerint a pozitív hatások elérése érdekében fel kell rá készülni, hogy a hideg víz a nyakunkba szakad. Ebben segítünk.

Hányszor, mennyi ideig és milyen meleg vízben?

Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia szerint a pubertáskor elérése után naponta kell zuhanyozni vagy fürdeni, illetve úszás, sportolás vagy erős izzadás után is javallott. A rendszeres zuhanyozás tisztán tartja a bőrt, eltávolítja a szennyeződéseket, baktériumokat, olajat és izzadságot, de persze a szagoktól is megszabadít. A túl gyakori zuhanyzás azonban – különösen ha forró vízzel történik – bőrszárazságot okozhat. Ezért akinek száraz vagy ekcémára hajlamos a bőre, annak heti három-négyszeri zuhanyozás is elegendő.

A teljes test megtisztításához 5-10 perc tusolás is bőven elég, ennyi idő alatt ráadásul még a bőröd sem károsodik nagymértékben. Ezt az időt egyébként azért is érdemes betartani, hogy kevesebb vizet fogyass. A bőrgyógyászok szerint az optimális vízhőmérséklet 40 Celsius-fok körüli.