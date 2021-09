A kismama egészséges életmódja pedig ennek az egyik legfontosabb alapköve, mindez pedig sokaknál akár egy kisebb életmódváltással is járhat a terhesség alatt. Hiszen függetlenül attól, hogy korábban hogyan táplálkoztunk a mindennapokban, a várandósság időszakában megváltozik, hogy a testünk mit igényel. Somogyi Sárát, a BioTechUSA termékspecialistáját, táplálkozástudományi szakemberét kérdeztük arról, hogy mire is érdemes odafigyelni a babavárás során.

A várandósság időszakában alap, hogy egészségesen étkezünk, hiszen bármi, amit megeszünk, a méhlepényen keresztül bejut a babához. Legyen szó ételről és élelmiszerekről, vagy akár étrend-kiegészítőkről, a kismamák szervezetének speciális igényei vannak.

Kulcsszó a tiszta étkezés

A kismamák számára is érdemes az általános egészséges táplálkozás alapelveit követni, kerülve a tartósítószereket, színezékeket, ízfokozókat és egyéb vegyi anyagokat. Vannak bizonyos ételek és italok, amelyek fogyasztása kifejezetten kerülendő a babavárás időszakában, ilyenek például a nyers ételek és alkoholok. A tévhitekkel ellentétben fogyasztható kávé is a várandósság alatt, csak ne vigyük túlzásba a koffeinbevitelt: napi 200 mg fogyasztása biztonságos. Azoknak, akik korábban sportoltak és akár étrend-kiegészítőket is használtak, érdemes odafigyelni, hogy a különböző testsúlykontroll formulák - közülük is leginkább a koffein-, valamint L-karnitin tartalmúak -, illetve a kreatinok, edzés előtti készítmények használata sem javasolt a várandósság és a szoptatás időszakában.

Veszélyes lehet a nyers hús

Az elmondottakon felül az egyik legfontosabb szabály, hogy a kismamák kerüljék a nyers tejet, tojást, húsokat és halakat, mert az azokban található paraziták és baktériumok komoly tüneteket okozhatnak és akár a baba életét is veszélyeztethetik. Ez a füstölt lazac, a tatár beefsteak vagy a roséra sült steak mellett ugyanúgy érvényes a kolbászokra és szalámikra is, hiszen - bár sokan nem tudják - azok is nyers húsból készülnek, de amennyire lehet, tartózkodjunk a feldolgozott húskészítményektől is. Gyakori tévhit, hogy májat tilos fogyasztani várandósság alatt. A túlzott A-vitamin bevitel valóban teratogén, a máj pedig kifejezetten erős A-vitamin forrás, de ez nem jelenti azt, hogy tiltólistán van, csak mindenképp érdemes ritkábban, mértékkel fogyasztani.

Támogatják a szervezetet a sovány húsok és tejtermékek

Érdemes előnyben részesíteni a zsírszegény húsokat, mindezt pedig hetente legalább két alkalommal hallal is egészítsük ki. A tejtermékek nagyon jó kalciumforrások, aminek bevitele kifejezetten fontos a kismama számára, de a szakértő szerint itt is érdemes a zsírszegény változatokat fogyasztani: ezek lehetnek sovány sajtok, sovány túró, kefir, natúr joghurt, mely utóbbi nagyon jót tesz a szervezetnek probiotikum tartalma miatt is.

Olajos magvak és zöldség-gyümölcs a kiegyensúlyozott tápanyagbevitelhez

Vannak olyan vitaminok és ásványi anyagok, amelyeket a terhesség időszakában az átlagosnál nagyobb mennyiségben is érdemes bevinni a szervezetbe, ilyen például a D-vitamin, a kalcium a folsav, a vas, a jód és a cink. Szuper vasforrások a húsok, a halak, a gabonafélék, a tojássárgája, a sötétzöld zöldségek (pl.: spenót), valamint az olajos magvak, amelyek telítetlen zsírsav tartalmuk mellett kiváló kalcium- és magnéziumforrások is. Általános igazság, hogy együnk sok zöldséget és gyümölcsöt, mindez pedig a kismamáknak is ajánlott. Minimum három, de akár napi öt étkezésbe is javasolt beiktatni ezeket a friss alapanyagokat.

Minden időszakban önért és a kisbabájáért!

Várandósság alatt érdemes egy olyan multivitamint választani, ami kifejezetten várandós kismamák számára lett megalkotva. A BioTechUSA új, Prenatal nevű vitamin komplex összetételű babaváró étrend-kiegészítője például azért tökéletes választás, mert úgy alkották meg, hogy a várandósság tervezésének időszakában, babavárás alatt és a kisbaba megszületése után is alkalmazható legyen.

A termék

cukor-,

laktóz-,

glutén-

és titán-dioxid mentes.

10-féle vitamint, 6-féle ásványi anyagot, Omega-3 zsírsavakat (EPH és DHA) és kalcium-L-metil-folátot tartalmaz egy napi adagban, amely 1 tablettából és 3 kapszulából áll (1 db Multivitamin kapszula + 1 db Calcium Zinc Magnesium tabletta + 2 db Omega-3 lágyzselatin kapszula). A fogyasztók ráadásul a Prenatal megvásárlásával nemcsak maguknak és születendő gyermeküknek, de a hazai kórházaknak is segíthetnek, hiszen minden egyes eladott termékkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a BioTechUSA nélkülözhetetlen eszközöket, például CTG gépet és inkubátort vásároljon magyar egészségügyi intézmények szülészeti-nőgyógyászati osztályai számára.

Az első magzati monitor átadására augusztusban került sor, Lévai Bálint, a BiotechUSA ügyvezető igazgatója a Szent Margit Kórház számára adta át az életmentő gépet.

Fontos számunkra, hogy jó szomszédok legyünk, és azokat a közösségeket is segítsük, amelyek otthont adnak irodánknak. Társadalmi felelősségvállalási programunk másik alappillére, hogy kizárólagos magyar tulajdonban lévő cégként igyekszünk minél nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai egészségügyi intézmények és dolgozók támogatására. Vállalatunk csaknem két évtizede óbudai székhelyű, ezért nem volt kérdés, hogy kiemelt partnerként szeretnénk együttműködni a Szent Margit Kórházzal. Nagyon örülünk, hogy az általunk vásárolt CTG-gép segítségével a korábbinál is hatékonyabbá tehetjük a Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály hiánypótló munkáját és hozzájárulhatunk a magzatok szívműködésének, méhen belüli állapotának vizsgálatához".

- mondta Lévai Bálint az adomány kapcsán.

Az első átadott CTG-gép kapcsán dr. Tűzkő Nándor, a Szent Margit Kórház - Szülészet-Nőgyógyászat Osztály osztályvezető főorvosa elmondta, hogy a Szent Margit Kórház Nőgyógyászati - Szülészeti Osztályán évente 10.000-nél is több CTG vizsgálatra kerül sor. Az adományba kapott készülék a magzati szívhangok és az anyai méhösszehúzódások vizsgálatát és a mért paraméterek rögzítését teszi lehetővé, amely a terhesség utolsó harmadában (3. trimeszterében) fontos információt nyújt a szülésznőgyógyász kezelőorvos számára a magzat méhen belüli állapotáról. A méhösszehúzódások vizsgálatával, akár a szülés várható idejére is lehet következtetni. A rendszeres CTG vizsgálat segítséget nyújt a magzatok szívműködésének és méhen belüli állapotának vizsgálatához, a magzati veszélyállapotok korai felismerésére, a méhen belüli károsodások megelőzésére, időben történő kiszűrésére a magzat életének védelmében. A főorvos megköszönte az óbudai székhelyű BioTechUSA csapatának, hogy támogatásukkal segítik az osztályon dolgozók munkáját.