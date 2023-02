Babalátogatóba mész? Ezeket kell betartanod

Amikor egy rokonod vagy barátod szülővé válik, természetes, hogy szeretnél osztozni az örömében, megismerni az új jövevényt, valamint minden tőled telhető módon támogatni az újdonsült anyát és apát a kezdeti nehéz időszakban. Így van ezzel Erin is, aki a Bright Side-hoz fordult tanácsért.

Az újdonsült szülők nagyjából ötöde eleinte nem kötődik érzelmileg újszülött babájához. Egyes szülőknél ez az állapot csak a szülést követő néhány órában áll fenn, míg másoknál hetekig vagy akár hónapokig is eltarthat. Ha te is ezzel a problémával küzdesz, jó, ha tudod, hogy nem vagy egyedül. Mutatunk néhány tippet a kezdeti összeszokás megkönnyítéséhez.

Kétségek között

„A 20-as éveim végén járok, és még nincs gyerekem. Nemrég azonban egy közeli barátnőmnek kislánya született, most 3 hetes. A barátnőm és a férje meghívtak magukhoz babalátogatóba, hogy megismerhessem a kicsit, de fogalmam sincs, mit kell tennem. Vigyek nekik pelenkát vagy babajátékot? És ha igen, milyet érdemes? Kicsit elkeseredettnek érzem magam, hiszen szeretnék mindent jól csinálni, hogy kifejezhessem nekik, hogy támogatom őket, és hogy 100 százalékig ott vagyok a barátnőmnek, ha szüksége van rám” – fogalmazott a levélíró.

„Sokat jelent, hogy érdeklődsz és tanácsot kérsz a témával kapcsolatban, mert ez azt jelzi, hogy tényleg törődsz a barátnőd és a babája igényeivel” – kezdte válaszát a Bright Side csapata. A válaszadók összegyűjtöttek néhány hasznos tanácsot, amelyek nemcsak a levélírónak, hanem a hasonló cipőben járó többi olvasónak is segíthetnek ebben a helyzetben. Az alábbiakban ezekből szemezgetünk.

Egy újszülött látogatásával kapcsolatban sok íratlan szabály van. Fotó: Getty Images

A babalátogatás tízparancsolata

1. Alkalmazkodj a napirendjükhöz! A találkozó megbeszélésekor vedd figyelembe, hogy a kisgyerekes szülőknek még rengeteg dologra oda kell figyelniük, például 2-3 óránként etetik, tisztába teszik és altatják a babát. Éppen ezért engedd meg nekik, hogy ők döntsék el, mikor tudnak látogatót fogadni.

2. Egészségesen menj, lehetőleg egyedül! Ha van párod, akit már ismer a meglátogatni készült család, akkor megkérdezheted, hogy őt esetleg magaddal viheted-e, de számukra idegen személyekkel semmiképpen se állíts be, főleg ne kérdés nélkül! De talán még ennél is fontosabb, hogy ha egy kicsit is rosszul érzed magadat – vagy a veled egy háztartásban élők közül bárki megbetegedett –, akkor inkább mondd le a találkozót. A kisbabák immunrendszere még igen fejletlen, így nagyon könnyen megbetegedhetnek az általad hordozott kórokozóktól – még akkor is, ha neked nincsenek komoly tüneteid.

3. Kerüld az erős illatokat! Még ha a kedvenc parfümödről van is szó, a babalátogatás napján inkább ne az intenzív illatú kozmetikumok közül válassz. A babák érzékszervei még nagyon érzékenyek, ezért irritálhatja vagy nyugtalanná teheti őket az illatáradat.

4. Vigyél ajándékot, de egyeztess a szülőkkel! Egy apró meglepetés vagy figyelmesség mindenképpen jól esik a családnak. Jó öltet lehet vinni például egy csomag pelenkát, egy babatakarót, vagy néhány adag friss főtt ételt – a legjobb viszont az, ha egyeztetsz a szülőkkel, és megkérdezed, mire van szükségük, illetve pontosan milyen típust vagy márkát tartanak megfelelőnek (például pelenkából, krémből vagy cumisüvegből). A baba érkezése után a családokat gyakran elárasztják ajándékokkal a családtagok és közeli ismerősök, ezért érdemes inkább „megrendelés” alapján vinni valamit, hogy ne egy harmadik felesleges étkészlettel állíts be.

5. Vedd le a cipődet és moss kezet! Ahogy belépsz a lakásukba, ez a kettő legyen az első dolgod. Ha pedig esetleg megérintenéd vagy átvennéd a babát, előtte újra mosd meg a kezedet.

6. Ne legyél tolakodó! Hagyd, hogy a szülők irányítsanak és ők szabják meg, mit szabad és mit nem. Ne hangoskodj, mert azzal megijesztheted az újszülöttet. A kezedbe pedig csak akkor vedd a kicsit, ha ezt mindkét szülő jóváhagyta – de ha a babán azt látod, hogy nem érzi jól magát nálad, akkor inkább add vissza őt az anyukájának vagy apukájának.

7. Tartsd tiszteletben a magánéletüket! A szülők beleegyezése nélkül ne készíts és ne ossz meg fotót a babáról, a családról és az otthonukról!

8. Ajánld fel a segítségedet! Ilyenkor különösen jól tud esni a kimerült szülőknek, ha megkérdezed, tudsz-e nekik segíteni a hétköznapi feladatokban, például az ügyintézésben, a főzésben vagy a mosásban. Ügyelj viszont arra, hogy csak olyat ajánlj fel, amit tényleg szívesen el is végzel, ha a szülők elfogadják a segítségedet.

9. Legyél igazi támasz, hallgasd meg őket! Az újdonsült szülők gyakran elszigetelődnek, társasági életük visszaszorul, emiatt pedig magányosnak érezhetik magukat. Rengeteget jelenthet ilyenkor, ha ott vagy mint jó hallgatóság, és csak engeded, hogy kibeszéljék magukból, ami nyomja a lelküket. Ilyenkor nagyon jól tud jönni egy váll, amelyen akár sírni is lehet, ha úgy alakul.

10. Ne maradj túl sokáig! A kimerültség és a feszes napirend miatt nem illik nagyon elhúzni a látogatást. Ha esetleg jelzik a szülők, hogy fáradtak, akkor vedd a lapot, és köszönj el – de a legjobb, ha megkérni sem kell a távozásra, hanem fél-egy óra múlva megkérdezed, hogy mikor jöhetsz legközelebb, és elbúcsúzol.

