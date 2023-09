A legfontosabb vitaminok várandósság alatt

Az egészséges táplálkozás és életmód kulcsfontosságú a kismamák számára. A kiegyensúlyozott táplálkozást azonban több tényező is befolyásolhatja, például a reggeli rosszullét, émelygés, hányás, a kívánósság vagy éppen bizonyos ételektől való undor. A Healthline adatai szerint a kismamák 70-80 százaléka is megtapasztalja a terhességi rosszullétet. Ha könnyedén eszik azt, amit csak szeretne, képes odafigyelni a megfelelő vitamin- és ásványianyag bevitelre, akkor sem fedezhető teljes mértékben minden szükséges tápanyag csupán élelmiszerek által. Így mindenképpen ajánlott a terhesség alatt (sőt, már a tervezés időszakában) biztosítani a szervezet vitaminszükségletét.

TERHESSÉG ALATT MEGNŐ A KISMAMA VITAMINSZÜKSÉGLETE. FOTÓ: GETTY IMAGES

Miért van szükségünk ilyenkor több vitaminra és ásványi anyagra?

A vitaminok olyan anyagok, amelyek anyagcsere-folyamatokat segítenek elő, nélkülük azok sokkal kisebb hatásfokkal vagy egyáltalán nem működnének. Ráadásul ha tartósan hiány lép fel valamilyen vitaminból, akkor betegségek is kialakulhatnak. A várandósság alatt az anyának azért van szüksége nagyobb mennyiségű vitaminra, mert a növekedő magzatot is el kell látnia tápanyaggal és oxigénnel, nem csupán a saját teste működéséhez nélkülözhetetlen.

Az egyik legfontosabb anyag – bár nehéz fontossági sorrendet felállítani – a folsav (más néven B9-vitamin), amely bizonyítottan csökkenti a velőcsőzáródási rendellenesség kockázatát. A folsavat már érdemes a fogantatás előtt akár 3-4 hónappal is pótolni a leendő anyának.

A folsav mellett szükséges a jódpótlás is: a jódhiány vetéléshez vezethet, valamint a magzat mentális fejlődésére is hatással van. Vasra azért van szükség, mert az anya szervezetében körülbelül 45 százalékkal több vér kering, hogy a magzat számára eljusson a tápanyag a véren keresztül. Ez a megnövekedett mennyiség extra vasat kíván. A vashiány vérszegénységhez vezethet, ami növeli a koraszülés kockázatát, valamint az is előfordulhat, hogy a baba vérszegény lesz. És ha már vas, akkor meg kell említeni a C-vitamint is, amely megfelelő mennyiségben segíti annak beépülését a szervezetbe. Ugyancsak növeli a koraszülés kockázatát a magnéziumhiány, de kihat a magzat idegrendszeri fejlődésére is.

Két vitaminnak van még kiemelt jelentősége. Az egyik az A-vitamin, amelynek a látás fejlődésében van fontos szerepe, a másik a D-vitamin, amely csökkenti a vetélés és a koraszülés kockázatát, befolyásolja a magzat csontfejlődését és az anyai terhességi cukorbetegség kialakulását is redukálja.

Azoknak az édesanyáknak, akik nem fogyasztanak állati eredetű élelmiszert, feltétlenül pótolniuk szükséges a B12-vitamint is, hiszen hiányában vérszegénység alakulhat ki és csak húsokkal, valamint tejtermékekkel vihető be a szervezetbe.

Mivel a terhesség alatt megnő a kismama vitamin- és ásványianyag szükséglete, ezért érdemes terhesvitamint szedni. Ezek az étrend-kiegészítők kifejezetten a várandós nőknek készülnek, ezért minden olyan fontos vitamint, nyomelemet, ásványi anyagot tartalmaznak, amire az anyának és a magzatnak szüksége van. A terhesvitamin szedését érdemes a baba megszületése után, egészen a szoptatás végéig folytatni.

A terhesvitamin azonban nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, egészséges életmódot: a napi ötszöri kis adagos étkezést, a vegyes étrendet, amelybe beletartoznak a sovány húsok, teljes kiőrlésű gabonák, tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök (lehetőség szerint idényhez alkalmazkodva) fogyasztása, a cukor és a feldolgozott élelmiszerek ritkább választása, a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel és persze az óvatos mozgás.