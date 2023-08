Ezekre figyelj, ha ikreket vársz

Az ikerterhesség ugyan nem azt jelenti, hogy az ember három helyett eszik, de az tény, hogy több vitamint, kalóriát, fehérjét és folyadékot kell fogyasztani, mint egy "sima" várandósság esetén. A Health szerint az alábbi módszerekkel biztos megkapják a születendő magzatok a szükséges tápanyagokat.

Magasabb kalóriabevitel

A várandósoknak magzatonként napi plusz 300 kalóriát kell bevinniük, tehát 600-at ikerterhesség esetén. Azonban ha valaki háromnál több gyermeket vár, annak az orvosával ajánlott konzultálnia, hogy mi számára az egészséges testsúly a terhessége alatt.

A lényeg a fehérje

A megfelelő fehérjefogyasztás kritikus fontosságú a magzatok fejlődése és az anya egészsége szempontjából. A terhesség 20. hete után, a második trimeszter közepén egy ikrekkel várandós nőnek napi 50 gramm plusz fehérjét kell fogyasztania (25 grammot magzatonként). Érdemes lehet egy dietetikus tanácsát is kikérni a megfelelő fehérjemennyiségről, illetve ha vegetáriánus vagy vegán étrendet követünk.

Dietetikus tanácsát is érdemes lehet kikérni. Fotó: Getty Images

Több folyadék

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel fontosságát:

segíti az emésztést,

a szervezet minden pontjára eljuttatja a tápanyagokat,

segíti a magzatvíz termelését,

segíti a kiválasztó szervrendszert.

Körülbelül 8-12 pohár vízre van szüksége egy ikreket váró nőnek, de emellett folyadékban gazdag ételek (például leves, joghurt, zöldségek és gyümölcsök) fogyasztása is ajánlott.

Étrendkiegészítők

A terhesvitaminok mellett ikerterhesség esetén más étrendkiegészítők szedése is ajánlott. Egyes kutatások szerint érdemes cinket és magnéziumot is szedni, míg mások szerint nem feltétlenül szükséges. Sokan az omega-3-at is ajánlják, ami csökkentheti a koraszülés és az alacsony születési súly kockázatát. Ezek gyakran előfordulnak ikerterhesség esetén.

Érdemes először ugyanakkor az orvosunkkal konzultálni, hogy melyik étrendkiegészítőt tartja szükségesnek.