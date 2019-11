Fel szabad-e ébreszteni egy alvajárót? Részletek itt.

Az alvászavarok több típusba sorolhatók, ezek közül az egyiket az úgynevezett paraszomniák jelentik, amikor alvás alatt rendellenes mozgásjelenségek jelentkeznek az érintetteknél. Sokan szenvednek például a nyugtalan láb szindrómától, másoknak az éjszakai fogcsikorgatás okoz kellemetlenségeket, a legközismertebb paraszomnia azonban kétségkívül az alvajárás. Főként gyermekkorban fordul elő, de ritkábban felnőtteknél is jelentkezhet, hogy egy mélyebb alvási szakasz során felkelnek az ágyból, sétálnak, esetleg különböző cselekvéseket is végrehajtanak, így például átöltöznek, beszélnek, akár autót is vezetnek. Fontos azonban, hogy bár az érzékszerveik működnek, nincsenek tudatában a tetteiknek, sőt, utólag nem is emlékeznek azokra.

Hizlaló paraszomnia

A tudomány által először 1991-ben leírt alvásfüggő evészavar az alvajárással rokon természetű jelenség, mi több, gyakran jár együtt ez utóbbival vagy más paraszomniákkal. Az angol rövidítéssel SRED-nek (sleep-related eating disorder) hívott probléma azt foglalja magában, hogy az érintettek álmukban mértéktelen evésbe kezdenek, aminek során akár ehetetlen dolgokat, például mosogatószert, vajas cigarettát és fagyasztott zöldségeket is elfogyasztanak, vagy éppen olyan élelmiszereket, amelyekre allergiásak. Az étel megszerzése vagy elkészítése során óvatlanok, könnyen szerezhetnek sérüléseket.

Az alvásfüggő evészavarban szenvedők mértéktelenül sokat ehetnek éjszakánként

Mindez egyrészről természetesen közvetlen veszélyt is jelenthet mind rájuk, mind a környezetükre nézve, másrészt pedig fokozza az olyan krónikus állapotok kialakulásának kockázatát, mint azelhízásés a 2-es típusú cukorbetegség. Kutatások szerint az átlagosan 22 és 27 éves kor között fellépő evészavar valamivel gyakrabban fordul elő a nők körében. Az állapot felfedezését sokszor megkönnyíti, hogy a betegek négyötöde bizonyos mértékig tudatánál van az éjszakai evés közben, valamint halvány emlékeik is maradhatnak a történtekről.

Fogyókúrával is gyarapodott a súlya

Egy brit nő története korábban bejárta a világsajtót, miután hiába tartott zsírszegény diétát, hiába mozgott rendszeresen, és hiába limitálta a napi kalóriabevitelét 1200 kalóriára, folyamatosan szedte fel a kilókat. Anna Ryan-nél 2007-ben diagnosztizáltak alvásfüggő evészavart, és mint kiderült, közel 20 éven át járt rá rendszeresen a hűtőre álmában, emiatt pedig a kezdeti 63-ról egészen 120 kilogrammig kúszott fel a testsúlya.

"Sejtettem, hogy valami nincs rendben, mert gyakran kimerülten és hányingerrel keltem fel reggelente, az orvosom azonban nem talált semmilyen kimutatható problémát. A húszas éveim végére már közel 90 kilogrammot nyomtam, ami elég frusztráló volt, de beletörődtem, hogy egyszerűen csak ilyen a genetikám" - nyilatkozta 2009-ben a Daily Mail-nek. A gyanút végül kekszdarabok keltették fel, amiket a nő egyik reggel az ágyában talált, illetve az, hogy gyermekkorában többször kapták alvajáráson a szülei. Később kamerás megfigyelések során kiderült, hogy az évek során közel 2000 kalóriányi ételt vett magához éjszakánként.