Milyen betegségeket okoz a tartós stressz?

A stressz hallatán a legtöbben alighanem a rohanó hétköznapok kihívásaira asszociálnak, legyen szó akár a már-már hegyként előttünk tornyosuló munkahelyi teendőkről, akár a magánéletben adódó nehézségekről. Érdemes leszögezni, hogy a stressz valójában természetes reakciónk a környezetünkben bekövetkező változásokra. Testünk lényegében így készül fel arra az eshetőségre, ha hirtelen kellene csúcsteljesítményre kapcsolnia egy közelgő veszély miatt. A természetben ez életmentő lehet, amikor például egy ragadozó támadását kell kivédeni, ám napjainkban ritkán kerülünk ennyire kiélezett helyzetekbe. Ettől függetlenül a stressz ugyanúgy az életünk része, a hasznát ugyanakkor könnyen túlnőhetik a hátrányai, különösen hosszú távon.

A stressz ugyanis arra készteti a szervezetet, hogy - egyéb funkcióit háttérbe szorítva - azokat a testi folyamatokat helyezze előtérbe, amelyek egy akut életveszélyes szituációban a túlélést jelenthetik. Gyorsul a légzés és a pulzus, valamint emelkedik a vérnyomás, így a sejtjeink több tápanyaghoz jutnak. Lassul viszont az emésztés, és azimmunrendszerreakcióképessége is megváltozik. Ezek rövid távú változások, és amint megszűnik a stresszválasz kiváltó oka, a szervezetünk is fokozatosan visszavált a kiegyensúlyozott működésre. Probléma abból adódik, ha a stresszt okozó hatások szinte szünet nélkül bombáznak minket, ennélfogva nincs lehetőség a megnyugvásra és regenerációra. A heteken, hónapokon át fennálló, krónikus stressz komoly fennakadást eredményezhet számos testi folyamatban, aminek végül egészségünk láthatja kárát.

Miért veszélyes a krónikus stressz?

Mind testi, mind lelki egészségünkre negatívan hat a tartós stressz, és közvetlenül vagy közvetetten súlyos megbetegedések forrása lehet. A megemelkedett vérnyomás például különféle szív- és érrendszeri problémák kialakulásához vezethet, de hasonló módon hozzájárulhat alvás-, hormon- és anyagcserezavarok, emésztőrendszeri és neurológiai panaszok fellépéséhez, illetve mind férfiaknál, mind nőknél ronthatja a termékenységet és a szexuális életet. Nőknél a krónikus stressz cikluszavarokat okozhat, felerősítheti a menstruációs panaszokat, illetve a változókori hormonváltozásokhoz társuló tüneteket is. A lehetséges következmények között szerepelnek mentális zavarok is, beleértve a depressziót és szorongásos kórképeket.

A tartós stressz számos betegség forrása lehet. Fotó: Getty Images

Fontos tehát időben felismerni, ha a mindennapok kihívásai lassan túlcsordulnak a tűréshatáron, és mielőbb megoldást találni a nehézségek kezelésére, szervezetünk és elménk megnyugtatására. Krónikus stresszhatásra figyelmeztethetnek az alábbi tünetek:

feledékenység és koncentrációs zavarok

fáradtság és alvászavarok

ingerlékenység

szexuális zavarok

gyakori fejfájás, migrén és egyéb testi fájdalmak

izommerevség, különösen az állkapocs és nyak izmai esetében

gyakori emésztési panaszok, mint például hasmenés, székrekedés vagy hányinger

alkohol- vagy drogfogyasztás a relaxáció érdekében

Hogyan előzhetjük meg a krónikus stressz következményeit?

Egy rövid hasonlat erejéig tekintsünk úgy a stresszre, mint egy kád vízre. Hogy a víz ne csorduljon túl a kád szélén, a legjobb amit tehetünk, ha elzárjuk a csapot. Csakhogy a stressz annyi forrásból táplálkozhat, hogy a valóságban ezt a rengeteg csapot aligha zárhatjuk el végleg és teljesen. Nem életszerű, hogy minden olyan élethelyzetet elkerüljünk, amely egyébként terhet ró a vállunkra, így inkább abban az irányban érdemes gondolkodnunk, hogyan húzhatnánk ki időről időre a kád dugóját. Azaz meg kell találnunk azokat a stresszlevezető módszereket, amelyeket zökkenőmentesen be tudunk illeszteni mindennapi rutinunkba, ezáltal biztosítva, hogy szervezetünk rendszeresen ki tudjon kapcsolni, és visszatérhessen a normális működéshez.

E téren akár az egészen egyszerű technikáknak is hatalmas jelentőségük lehet, csupán az a fontos, hogy megtaláljuk a saját igényeinkhez és érdeklődésünkhöz legjobban passzoló eszközöket. Kifejezetten jó hatású például a rendszeres testmozgás, függetlenül a konkrét mozgásformától. Sokaknál beválnak az olyan relaxációs technikák is, mint a jóga, a meditáció vagy a különféle légzésgyakorlatok, de az olyan hagyományos hobbik is kiválóan működhetnek, mint az olvasás, a sorozatnézés vagy a zenehallgatás.

A stresszkezelés alapvető eleme a társas kapcsolatok ápolása is, azaz könnyebben kiszabadulhatunk a mindennapok mókuskerekéből, ha rendszeresen találkozunk barátainkkal, családtagjainkkal, ismerőseinkkel. Érdemes a táplálkozásunkat is egészségesebb mederbe terelni, valamint kiaknázni a gyógynövényekben rejlő lehetőségeket, legyen szó akár stresszűző teákról vagy egyéb gyógynövénytartalmú készítményekről. Végezetül fontos hangsúlyozni a tartamában és minőségében is kielégítő éjszakaialvásszerepét, hiszen kipihenten könnyebben fel tudjuk venni a kesztyűt a hétköznapok kihívásaival szemben.