Ma inkább ágyban maradnál? Néha engedd meg magadnak!

Egész nap ágyban maradni néhány szakértő szerint egyszer-egyszer hozzájárulhat a mentális egészségünk fenntartásához – írja az IFLScience.

Az ágyban is el tudod néha foglalni magad. Fotó: Getty Images

Túlbecsüljük az állandó pörgést

"Nézhetsz filmet, görgetheted a közösségi oldalakat, telefonálhatsz, olvashatsz, ehetsz, vagy bármi mást is csinálhatsz, amit akkor csinálnál, amikor amúgy is pihenéssel töltöd a napod" – mondja Robert Common pszichológus, aki szerint ezt gyakran alkalmazzák a stressz vagy a szorongás kezelésére. "Gyors tempójú világban élünk, ezért pozitív dolog néha visszalépni, kapcsolatba kerülni önmagunkkal és újratölteni egy kis mentális és fizikai energiát" – fogalmazott a szakember. Állítja: egy ágyban töltött nap nem csak a test pihenése, bár ez kétségtelenül fontos. Az elegendő pihenés elengedhetetlen a jó mentális egészséghez, az ágynyugalom pedig lehetőséget nyújt a mentális regenerálódásra is. Ehhez nem szükséges egy egész nap, az is elég lehet, ha mindössze néhány órát ágyban töltesz.

Ez a tevékenység leginkább a Z generáció és a nők körében népszerű, akik manapság amúgy is sokkal stresszesebbek, mint bárki más – legalábbis ezt vallja Jeffrey Gardere klinikai pszichológus, a Touro University professzora. Nicole Hollingshead pszichológus, az Ohio State University adjunktusa szerint az új irány azért is követhető, mert a társadalmunk hajlamos túl nagy hangsúlyt fektetni és dicsőíteni az állandó elfoglaltságot vagy produktivitást. Az állandó pörgés kiégéshez vezethet, illetve azzal járhat, hogy nem hagyunk időt a pihenésre, feltöltődésre anélkül, hogy ezt mások vagy saját magunk lustaságnak bélyegeznénk.

Ha rászánod magad, először is bizonyosodj meg arról, hogy nem áll-e a háttérben valami betegség. Ha ugyanis depresszióval küzdesz, nem feltétlenül jó ötlet az egész napos ágyban lét. Emellett állhatnak fizikai betegségek – pajzsmirigy- vagy egyéb hormonális problémák – is annak hátterében, hogy nem akarsz felkelni az ágyból. Magától értetődik, hogy a semmittevés nem túl jó stratégia ezeknek az élettani problémáknak a kezelésére, sőt, még ronthat is a helyzeten. A hosszan tartó mozgáshiánynak ugyanis köztudottan káros hatásai vannak a szervezetre.