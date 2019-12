A stressz 7 meglepő jele

Charlotte Watts táplálkozási szakértő, jógaoktató szerint fontos, hogy odafigyeljünk ezekre a jelekre, hogy aztán a lehető leggyorsabban reagálhassunk rájuk étrendünk kialakítása során. A szakember a healthista.com számára összefoglalta a leggyakoribb szimptómákat, amelyek felvethetik a gyanúját, hogy testünk vitamin- és ásványianyag-tartalékai kimerülőben vannak a krónikus stressz következtében.

Kicserepesedett ajkak - B6-vitamin

A B-vitaminok, különösen a B6-vitamin hiányára utalhatnak a szánk sarkában megjelenő kellemetlen berepedések. Mivel az ebbe a csoportba tartozó vitaminok szükségesek a táplálékkal bevitt szénhidrátokból, zsírokból és fehérjékből származó energia felvételéhez, egy-egy energiaigényes, stresszes időszak során jelentősen leapadhat mennyiségük a szervezetben. A B6-vitaminnak fontos szerep jut az agyi ingerületátvivő molekulák, azaz a neurotranszmitterek, továbbá a hangulatszabályzó szerotonin- és dopaminhormon, illetve az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásában részt vevő melatoninhormon termelésében is.

A B6-vitamin legjobb étrendi forrásai: sárgarépa, csirke, tojás, hal, vörös húsok, hüvelyesek, spenót, napraforgómag, dió, avokádó, banán, borsó, brokkoli, barna rizs, teljes kiőrlésű magvak, káposzta, kukorica, paradicsom.

Fogcsikorgatás - pantoténsav

A pantoténsavat, avagy a B5-vitamint gyakran emlegetik stresszellenes vitaminként, mivel hozzájárul a mellékvese-hormonok, a koleszterin és azimmunrendszerantitestjeinek előállításához, márpedig ezek közül mindegyik iránt megnövekszik a szervezet igénye stressz hatására. A hosszú távú stressz nyomán gyakran fellép állkapocs-szorítás és fogcsikorgatás, részben, mert az arc körüli izmok megfeszítése fokozza az agy éberségét, ezáltal felkészíti a testet a küzdelemre a közeledő veszély ellen. Másfelől a jelenség összefüggésben állhat a B5-vitamin alacsony szintjével is. A pantoténsav ráadásul szerepet játszik abban is, hogy szervezetünk megnyugodjon a stresszhatás megszűnését követően.

A B5-vitamin legjobb étrendi forrásai: marhahús, tojás, friss zöldségek, vese, hüvelyesek, máj, gomba, diófélék, tengeri halak.

Fehér foltok a körmökön - cink

Habár ezt a tünetet sokan tulajdonítják kalciumhiánynak, valójában a cink áll a probléma hátterében. Ez az ásványi anyag rendkívül fontos több tucat enzim előállításához, beleértve például az inzulint és a nemi hormonokat is. Stressz miatt könnyen felélhetjük a tartalékainkat, a problémára pedig az is figyelmeztethet, ha fehér foltok jelennek meg a körmeinken. Mivel acinkfőként állati eredetű ételekben van jelen nagy mennyiségben, vegetáriánusok és vegánok számára érdemes lehet táplálékkiegészítők segítségével is bevinni napi 15-20 milligrammot.

A cink legjobb étrendi forrásai: hal, húsok, napraforgómag, tökmag, diófélék, kagylók, rákok, rozsliszt, cheddar sajt.

Váltakozó székrekedés és hasmenés - magnézium

A magnézium esszenciális ásványi anyag, amelynek 70 százaléka a csontokban, a fennmaradó 30 százalék pedig a lágy szövetekben és a testnedvekben található. Cukorfogyasztás és stressz hatására jelentős mennyiségű magnéziumot használunk fel, amely pedig elengedhetetlen hozzávaló az izmok és az agy megnyugtatásához. Emiatt könnyen ördögi körben találhatjuk magunkat.

Az alacsony magnéziumszint olyan, klasszikusan a stresszhez köthető panaszokkal áll kapcsolatban, mint a szorongás, az ingerlékenység, az álmatlanság, a depresszió és az izomfájdalmak. Mivel az emésztőrendszer izomműködésének szabályozásában szintén részt vesz, hiányállapot esetén gyakran lép fel hasmenés vagy székrekedés. Sőt ezek akár váltogathatják is egymást, miközben a szervezet kétségbeesetten igyekszik megtalálni a harmonikus egyensúlyt. Éppen ezért a magnéziumot is javasolt - napi 300-500 milligramm mennyiségben - táplálékkiegészítőkkel pótolni.

A magnézium legjobb étrendi forrásai: hajdina, diófélék, szójabab, sárgarépa, borsó, édesburgonya, napraforgómag, szezámmag, lencse, avokádó, karfiol, hal, hús.

Vérző íny - C-vitamin

A C-vitamin antioxidáns, amelyre legalább 300 anyagcsere-funkcióhoz szükség van a szervezetben. Támogatja a stresszellenes hormonok és az interferon termelődését, valamint szükséges a kollagén előállításához, amely a testszöveteink alkotóeleme. Ez az oka, hogy a totális C-vitamin-hiány okozta megbetegedés, a skorbut fokozott vérzési hajlamhoz vezet. Enyhébb esetben előfordulhat például, hogy fogmosáskor fogínyvérzés jelentkezik, ami gyakran annak jele, hogy a stressz következtében túl gyorsan használjuk fel a táplálékkal bevitt C-vitamint. A hiányállapot egyéb jelei közé tartozik még a fertőzésekre való fogékonyság és a nehézkes kilábalás a betegségekből.

A C-vitamin legjobb étrendi forrásai: bogyós gyümölcsök, citrusfélék, spárga, avokádó, brokkoli, kelbimbó, sárgadinnye, káposzta, mangó, hagyma, papaya, zöldborsó, ananász, retek, spenót, eper, paradicsom, vízitorma.

Bőrelváltozások a felkaron és a combon - E-vitamin

Az E-vitamin zsíroldékony antioxidáns, amely egyebek mellett óvja a testfelület zsírosabb részeit is. Amennyiben alacsony a szintje, egyben az omega-zsírsavak sincsenek jelen kellő mennyiségben a szervezetben, úgy abnormális bőrtünetek alakulhatnak ki a felkar és a comb felső részén. Ezt orvosi néven follikuláris keratózisnak hívják, lényege pedig, hogy a szőrtüszők nyílását szarudugók töltik ki, emiatt számos apró, hegyes szaru alkotta elváltozás jelenik meg a bőr felszínén.

Az E-vitamin legjobb étrendi forrásai: hidegen sajtolt növényi olajok, sötét színű leveles zöldségek, hüvelyesek, diófélék, teljes kiőrlésű gabonafélék, barna rizs, tojás, tengeri moszat, tej, zabpehely, belsőségek, szójabab, édesburgonya, vízitorma.

Gyakori légúti fertőzések - A-vitamin

Hasonlóan az E-vitaminhoz az A-vitamin is zsírban oldódó antioxidáns, amely fontos szerepet tölt be abban, hogy a bőr külső rétege, valamint a légzőszervi, emésztőrendszeri és húgyúti traktusokban lévő nyálkahártyák ellenállóbbak legyenek a fertőzésekkel szemben. Vitaminhiányra utalhat tehát, ha gyakran adódnak gondjaink a náthával és szövődményeivel.

Az A-vitamin és előanyagainak legjobb étrendi forrásai: máj, illetve a zöld, piros, narancssárga és citromsárga gyümölcsök és zöldségek: sárgabarack, spárga, brokkoli, sárgadinnye, sárgarépa, papaya, őszibarack, sütőtök, pirospaprika, spenót, vízitorma.

