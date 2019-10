Stresszoldó táplálkozási tanácsok

Életének stresszes időszakaiban hajlamos az ember gyorsételeken és futtában bekapott, magas kalóriatartalmú nassokon tengődni, pedig pont ilyenkor lenne szüksége szervezetünknek egy kis plusztámogatásra. A megfelelő ételekkel nemcsak az életünkben pillanatnyilag jelentkező feszültséggel birkózunk meg könnyebben, hanem a stressz hosszútávú hatásait is minimalizálhatjuk, hogy később, nyugodtabb időkben ne a "romokat kelljen takarítanunk". Lássuk, melyek ezek a szuperételek.

Banán

Mindannyian tudunk a banán magas káliumtartalmáról, mely nyugtatja szegény, elkínzott idegeinket. De a banán ezenkívül is kész kincsesbánya: gazdag triptofánban, ez egy aminosav, melyből a szerotonin (boldogsághormon) "készül" és melatoninban, mely hormonunk a nyugodt és mély alvásért felelős.

A banán magas káliumtartalma hasznos a stresszes időszakokban. Fotó: iStock

Spenót és brokkoli

Zöld színű barátaink többet segíthetnek, mint gondolnánk. A spenóttól például nemcsak erősek leszünk, mint Popeye, hanem gazdag magnéziumtartalma révén a stressz ellen is felveszi a harcot. Ez az ásványi anyag igen fontos, mert segít idegrendszerünknek a nyugalom állapotába kerülni. Mindkét zöldség tartalmaz még B-vitaminokat, főleg folsavat, mellyel a stressz, a depresszió és az idegesség ellen küzdhetünk, hiszen nagyon fontos idegrendszerünk egészséges működéséhez.

Csonthéjas magvak

Az olajos magvak kiváló stresszcsökkentők. Gazdagok triptofánban, magnéziumban, E-vitaminban, B-vitaminokban és cinkben. Ezekről a vitaminokról és ásványi anyagokról pedig már tudjuk, hogy mennyire hatékonyan küzdenek a stressz negatív hatásai ellen. Az E-vitamin ráadásul a szabadgyökök pusztítása révén csökkenti a szívbetegségek kialakulásának esélyét.

Hal

A halas fogások, különösen a tonhalból vagy a makrélából készültek, gazdagok omega-3 zsírsavakban, melyek megakadályozzák adrenalinszintünk túlzott emelkedését, és védik szívünket, ami fontos, hiszen a stressz egyik leggyakoribb következményei a szív-és érrendszeri megbetegedések. A halhús B6 és B12-vitamin tartalma harcol a stressz ellen, kolintartalma pedig élesíti memóriánkat.

Citrusfélék

Főleg a narancs fogyasztása járhat komoly előnyökkel stresszes helyzetben, de a többi citrusfélére is igaz, hogy magas C-vitamin tartalmuk hasznos segítőtársainkká teszik őket. Mivel feszült helyzetekben immunrendszerünk is nyomás alá kerül, és könnyebben megbetegedhetünk, ezért nagyon fontos, hogy védekező rendszerünket plusz C-vitamin bevitellel támogassuk.

+1 Magnézium tartalmú étrend-kiegészítő

Természetesen előfordulhatnak életünknek olyan szakaszai, amikor nincsen időnk azt számolgatni, vittünk-e be elég magnéziumot a szervezetünkbe. Ilyenkor nagyon hasznosak a magnéziumtartalmú étrend-kiegészítők. Ezek közül olyat válasszunk, melyben B6-vitamint is találunk, mely hatékonyabbá teszi a magnézium felszívódását és hasznosulását. A magnézium hiányában idegesebbek, feszültebbek leszünk, sőt akár izomgörcsök is felléphetnek, ezért stresszes élethelyzetekben mindig szedjünk magnézium tablettát.