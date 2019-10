Meddig bírjuk alvás nélkül?

Ha közel 80 évesen visszagondolunk életünkre, a következő statisztikát vonhatnánk le: több mint 25 évet aludtunk.

Ha belegondolunk, hogy mennyit is alszunk életünkben, gondoljunk inkább arra, mi történne velünk, ha mindenáron ébren akarnánk maradni pihenés helyett. Kérdezzük ezt persze úgy, hogy mindennapjainkból is tudjuk: kimerültségünk még éhségünknél is erősebb inger lehet.

pihenés segít "újraindítani" testünket. Azt is tudjuk, hogy a kevés



Ettől pusztulnak az agysejtek!

Ha ezt az egy "kihagyást" nem alusszuk ki és továbbmegyünk, hangulatváltozásoknak, paranoiának és vízióknak nézhetünk elébe: könnyű ilyenkor árnyszerű lényeket képzelni bárhová. Ha mindez a volán mögött történne velünk, azonnal parkoljunk le, mielőtt nagyobb gond történik. A kevesebb alvást nemcsak szellemünk, testünk is rosszul kezeli: a vérben több adrenalin és kortizol termelődik, immunrendszerünk gyengül, olyannyira, hogy egy régóta bujkáló betegség gond nélkül leteríthet minket. Mégis, ezek nem hosszú távú problémák: ha kialusszuk magunkat, mindezen problémák eltűnnek.



Vannak olyanok azonban, akiket az álom kifejezetten elkerül. Az FFI (Fatal Familial Insomnia) típusú álmatlanság egész gyakori: 40 családból egyben általában megvannak azok a gének, amelyek ezt az állapotot alkotják. Ennek hatására az idegrendszer fehérjéi formájukat megváltoztatják és úgynevezett prionokká alakulnak, amelyek az



Az alváshiány halálhoz is vezethet

A prionok pedig kifejezetten tudják károsítani a thalamust, azt a területet, amely agyunkban az alvásért felelős. Akit ez érint, napokig képes ébren maradni izzadva és beszűkült pupillákkal, hetek múltán már úgy tűnik, hogy alva jár és olyan önkéntelen izomrángásai vannak, amelyeket néha félálomban vagy álomban tapasztalhatunk. Mindezt kritikus fogyás,



Tudjuk, hogy a megfelelő mennyiségű alvás hatására könnyebb betegségből felépülni, immunfunkcióink és anyagcserénk könnyebben helyreáll: magyarán a pihenés segít "újraindítani" testünket. Azt is tudjuk, hogy a kevés alvás hatására nagyobb az esélyünk a cukorbetegségre, szívproblémákra, elhízásra, depresszióra és egyéb komplikációkra. Rövid távon sem jobb a helyzet: egy-egy rövidebb éjszaka után alig van erőnk, zavartak vagyunk és szemeinket is alig tudjuk nyitva tartani: koncentrációkészségünket gyakorlatilag elfelejthetjük arra a napra és memóriánk sem működik jól.