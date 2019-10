Hogyan alszanak a legsikeresebb emberek?

5 bizarr módszer horkolás ellen Egy brit felmérés adatai szerint minden negyedik ember horkol. Az pedig kétszer valószínűbb, hogy egy férfi horkol, mint az, hogy egy nő. Kiderült, hogy a repülőzokni nemcsak a repülőutakon előforduló mélyvénás trombózis megelőzésében lehet eredményes, de horkolás ellen is hatásos. A furcsa összefüggés felfedezése arra ösztönözte a The Telegraph munkatársait, hogy összegyűjtsék, még milyen csodálatos trükkök léteznek a horkolás elkerülésére. Kattintson a folytatásért!

Forrás: http://www.dailymail.co.uk

Margaret Thatcher volt brit államfő például napi 4 órát aludt

A brit alvásügyi alapítvány, a National Sleep Foundation például a 18-64 éves korosztály számára napi 7-9 óra alvást javasol, az infografika adatai szerint pedig a legsikeresebb emberek bőven ezalatt alszanak. Margaret Thatcher volt brit államfő például napi 4 órát aludt, Nikola Tesla, az "elektromosság nagyatyja" napi kettőt, Silvio Berluscolni olasz politikus napi 2-4 órát, Barack Orama volt amerikai elnök pedig napi 6 órát alszik.Thatchertől és Obamától eltekintve a politikusok általában több mint 9 órát alszanak naponta. Velük szemben a legkevesebbet a marketingesek és PR-osok töltenek az ágyban: közöttük vannak a legtöbben, akik napi három óránál is kevesebbet alszanak . A cég a YouGov oldal egy kérdőívét használta fel kutatásához, amelyben 1401 felnőtt adatait elemezték.Sokaknál az alternatív alvásrend is jól működött/működik. Ilyen például a Leonardo Da Vinci által alkalmazottjelent vagy a Richard Buckminster Fuller által alkalmazott Dymaxion-ciklus: ő 30 percet aludt minden hat óra eltelte után.Winston Churchill, volt brit államfő például, majd minden délben "hozzáaludt" ehhez mintegy másfél órát. Azonban egyes tavalyi kutatások rámutatnak: a megszakított alvás tud annyira fizikailag megterhelő lenni, mintha egyáltalán nem is aludnánk. Sőt, rosszabb állapotba és hangulatba kerülhetünk ilyen miatt, ráadásul kevesebb dologra tudunk figyelni, rövidebb ideig.