Fáradtan ébredsz? 10 okod is lehet rá

Ha ébredés után folyamatosan fáradtsággal küzdesz, az lehet, hogy az alvási inercia állapotának köszönhető. Ez egy úgynevezett álmos tehetetlenség, amikor akár még két órával ébredés után is érezhetsz kótyagosságot. Ennek oka, hogy az agy közvetlenül ébredés után nem kap megfelelő vérellátást, időre van szüksége a fokozatos normalizálódáshoz. Ez a cirkadián folyamat befolyásolja az alapvető kognitív feladatok elvégzésére való képességet. Van, aki ebben az időszakban még nem képes úgy teljesíteni, mint a nap további részében, esetleg nyűgösebb a kelleténél. Az alvási inercia hatása általában 15-60 perc után elmúlik, de akár néhány óráig is eltarthat – írja a CNN.

Ha állandó fáradtság gyötör, annak jobb utánajárni. Fotó: Getty Images

Ha sokáig nem tudsz kijönni ebből az ébredés utáni, kótyagos állapotból, ennek több oka is lehet:

1. Valamilyen anyagcsere- vagy pajzsmirigybetegséggel, illetve krónikus tüdőbetegséggel küzdesz, de az is lehet, hogy vérszegény vagy. Keresd fel a háziorvosod és szánj időt egy kivizsgálásra!

2. Nem jók az alvási szokásaid, próbálj meg ezeken változtatni! Feküdj le egy órával korábban, vagy ha megteheted, kelj fel egy órával később!

3. Túlságosan mozgásszegény életmódot folytatsz, fordíts több időt a testmozgásra! Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc (2 és fél óra) mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitást kellene végezniük.

4. A szorongás és a depresszió is megnehezíti az elalvást, valamint azt is, hogy felébredünk-e (és hányszor) az éjszaka folyamán. Ha ilyesmivel küzdesz, kérj segítséget!

5. Ne aludj össze-vissza, igyekezz következetesen betartani a lefekvés és az ébredés idejét!

6. Igyál eleget! A dehidratáltság összefüggésbe hozható az álmossággal, fáradtsággal.

7. Lehet, hogy a környezet nem megfelelő. A hálószobád éjszaka sötét, csendes és hideg legyen!

8. A lefekvés előtti órákban nem mindegy, mit eszel és iszol. Ilyenkor kerüld a koffeint, az alkoholt és a nehéz ételeket!

9. Lehet, hogy az alvótársaddal van baj: horkol, forgolódik, vagy teljesen más a napirendje. Ha a pároddal, vagy egy háziállattal osztod meg az ágyad, figyelj oda, hogy ne zavarja a pihenésedet!

10. Alvászavar is kínozhat, ez pedig drámaian ronthatja az alvás minőségét. Akinek például alvási apnoéja van, akár 50-szer, 100-szor vagy még többször is felébredhet az éjszaka folyamán. A napi energiaszintet befolyásoló egyéb alvászavarok közé tartozik a narkolepszia és a nyugtalan láb szindróma is.