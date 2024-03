Apró jelek, amik szív- és érrendszeri betegségre utalnak

Szabálytalan szívverés, mellkasi fájdalom, szorító érzés – ezekről a tünetekről mindannyian hallottunk már. Több szívbetegség is sokáig maradhat azonban rejtve, hiszen nem okoz tüneteket, vagy csak egészen apró jelei vannak. Bár egyetlen tünetre sem mondható, hogy biztosan szívbetegségre utal, de azért van néhány panasz, aminél felmerülhet ennek a lehetősége is.

Fáradtság, légszomj, szapora pulzus

A fáradtság sok más állapotra, betegségre is utalhat, de ha már egy kis mozgástól is kimerülsz, az akár szívritmuszavart, szívelégtelenséget, érbetegségeket, sőt szívrohamot is jelezhet. Semmiképp sem jó jel, ha rövid idő alatt jelentősen csökkent a terhelhetőséged, és amik korábban nem jelentettek problémát, most megviselnek. Ha pedig terhelésre fulladás is jelentkezik, és az pihenést követően nem, vagy csak nagyon lassan javul, akkor mielőbbi kardiológiai kivizsgálás szükséges.

AJÁNLOTT RÉSZT VENNI KARDIOLÓGIAI KIVIZSGÁLÁSON, HA PÉLDÁUL ERŐS SZÍVDOBOGÁST TAPASZTALUNK. FOTÓ: GETTY IMAGES

A normál pulzus nagyjából 60-80/perc, ez függ az életmódtól és az aktivitástól. Ha a túl alacsony vérnyomás nem tudja elég oxigénhez juttatni a szöveteket, felgyorsul a szívverés, hogy több vér kerülhessen az érrendszerbe. A szapora szívverés tehát szintén figyelmeztető jel lehet.

Vedd komolyan a magas vérnyomást!

A magas vérnyomásra sokan csak legyintenek, mondván: bizonyos életkor felett úgyis mindenki ezzel küzd és semmi bajuk nem lesz tőle. Tudni kell azonban, hogy a hosszan tartó magas vérnyomás növeli a szívinfarktus, a stroke és más szív-érrendszeri betegségek kockázatát. Ha nem keresel fel szakorvost, aki segít csökkenteni az értékeket, szép lassan lerakódások alakulhatnak ki az erekben, amelyek egyre inkább akadályozzák a vér megfelelő áramlását, ez pedig nagyon megviseli a szívet. Az értékeket első körben az életmód megváltoztatásával csökkentheted, de gyógyszeres kezelés is indokolt lehet.

Furcsa tünetek

Súlynövekedés, lábdagadás: a szervezet folyadékot tart vissza és emiatt ödéma alakul ki. Ennek szívelégtelenség is állhat a hátterében: a szív ilyenkor kisebb hatékonysággal pumpálja a vért, aminek következtében a keringés is lassul és pangás alakul ki. Ebben az esetben a vesék sem működnek megfelelően és visszatartják a vizet.

Szédülés, zavartság, bizonytalanságérzet, eszméletvesztés : ha nem köthető semmilyen ismert betegséghez, mindenképp kérj időpontot egy kardiológiai kivizsgálásra!

Állandó, rohamokban visszatérő hurutos köhögés: ha rendszeres, nem múlik el, illetve nem köthető semmilyen vírusos megbetegedéshez, akkor szívelégtelenség okozta pangás is állhat a háttérben.

A bőr elszíneződése: a lilás-kékes elszíneződés – amit a vér oxigénszintjének csökkenése okoz – főként az ujjakon és lábon válik láthatóvá.

Fogínygyulladás, fogínyvérzés: olyan apró sérüléseket eredményez az íny felszínén, amelyeken keresztül a szájban lévő kórokozók a véráramba juthatnak. Ott a vérlemezkéket alvadásra kényszerítik, ami vérrögök kialakulásához vezethet, és ha a szívizom szöveteit ellátó artériák valamelyike hirtelen elzáródik, végül szívroham léphet fel. Emiatt is elengedhetetlen tehát a megfelelő szájhigiénia fenntartása!

Hideg izzadtság: a keringés és a szívműködés akadályoztatásának következménye, a szervezet így reagál ugyanis a fellépő keringési zavarra. Ilyenkor a bőr hideg és nyirkos tapintásúvá válik, ami főként szívinfarktust jelezhet.

Hányinger, gyomorfájdalom, gyomorégés: utalhatnak akár szívinfarktusra is, különösen a nőknél. Legtöbbször persze az ilyen panaszok az emésztéssel vannak összefüggésben, ám ha csatlakoznak mellé kardiológiai jellegű tünetek, akkor már egyértelműbb, hogy mi állhat a háttérben.

Éjjeli légzéskimaradás: amikor valaki horkolás közben, a légvételi szünetet követően levegő után kapkodva ébred. Veszélyes jelenség, mert nagyon megterheli a szívet.

Látászavarok : a vérnyomásesés következtében fekete pontokat láthatsz magad előtt.

Több vizelet: bizonyos ritmuszavarok következtében megnövekedhet a vizelet mennyisége.

Torok- és állkapocsfájdalom: ennek hátterében az esetek nagy részében nem kardiológiai jellegű, inkább valamilyen fertőzés, izomprobléma áll, mivel azonban szívinfarktus is okozhat ilyen fájdalmat, további tünetek esetén mentőt kell hívni!

Bal kar zsibbadása: bizonyos szívbetegségek gyakori jelei közé tartozik, de nem kell tőle nagyon megijedni! A szívinfarktus esetén ez általában kisugárzik a test más pontjaira is, főként az állkapocsba és a lapockák környékére.

Keresd fel az orvost, ha…

Általánosságban elmondható tehát, hogy mindenkinek ajánlott részt vennie egy kardiológiai kivizsgáláson, aki erős szívdobogást, hirtelen bedobbanásokat, kimaradásokat, gyengeséget, tartós kimerültséget, mellkasi szorítást, légszomjat tapasztal. Ugyanígy gyanús lehet, ha nem derül ki, mi okozza a rendszeres fejfájást, szédülést, gyengeséget, aluszékonyságot, illetve a váratlan eszméletvesztést.



A cikk megjelenését a Richter Gedeon Nyrt. támogatta.