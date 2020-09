Éjszaka, miközben a testünk pihen, agyunk a napközben felgyülemlett érzelmek és emlékek feldolgozását végzi. Ha ezt sikerül befejeznie, reggel kipihenten ébredünk, agyunk pedig készen áll az új élmények befogadására és tárolására. Ha azonban rosszul aludtunk, agyunk nem tudja elvégezni az emlékek feldolgozását.

Az alváshiányra ezért úgy reagál a szervezet, mintha jeges vízbe zuhantunk volna, amikor is a testünk túlélő üzemmódba kapcsol, és a keringést a létfontosságú szervekre összpontosítja. Fáradtan az agyunk is a legfontosabb teendőkre koncentrál, és az olyan, működésünk szempontjából irreleváns tevékenységek, mint az emlékek tárolása vagy a megfelelő kommunikáció, háttérbe szorulnak. Emiatt pedig az alváshiány a párkapcsolatunkra is rányomhatja a bélyeget.

Érzelmeinkre is hatással van

Az alváshiány nemcsak az energiaszintünket, de az érzelmeinket is befolyásolja. Ilyenkor jellemzően türelmetlenebbek vagyunk, apró, más esetben jelentéktelennek gondolt dolgok miatt is felkapjuk a vizet. W. Christopher Winter neurológus szerint alváshiányos állapotban agyunk érzelmekért és emlékekért felelős területe nem működik megfelelően. A középső halántéklebenyben elhelyezkedő amigdala (amely az érzelmi reakciók feldolgozásáért és raktározásáért is felelős) emiatt kevesebb vagy éppen több neurotranszmittert szabadít fel a szükségesnél, ami miatt vagy túlreagáljuk, vagy észre sem vesszük a másik ember reakcióit. Legjobban a kisgyerekeken figyelhető meg ez a folyamat, akik már attól is sokkal nyűgösebbek, ha a délutáni alvásuk elmarad.

Ha nem alszunk megfelelően, arra a párkapcsolatunk is rámehet

Ezek az érzelmi kilengések érthető módon a párkapcsolatunkra sincsenek jó hatással. A dolgot ráadásul tovább nehezíti, hogy saját magunkon jóval nehezebben vesszük észre a jeleket, ezért ha párunk szóvá teszi, sokszor igazságtalan kötekedésnek érezhetjük a megjegyzéseit, ami miatt még feszültebbek leszünk. Ezért ha legközelebb idegesebbek vagy szomorúbbak lennénk a megszokottnál, gondoljuk át, hogy mennyit aludtunk az éjszaka!

Beteggé tesz az alváshiány

A túl kevés alvás hosszú távon számos betegség - elhízás, diabétesz, depresszió, szívbetegségek - kialakulásában szerepet játszik, de már egy hagyományos megfázás esélyét is növeli. Egy megbetegedés pedig szintén elválaszthat minket a párunktól: egyrészt megfertőzni sem akarjuk, másrészt viszont betegen az emberek társaságára sem igazán vágyunk. Az alváshiány így ezen a téren is gondot okozhat a párkapcsolatban.

A kialvatlanság miatt a legtöbben figyelmetlenebbek, feledékenyebbek is lesznek, ha pedig elfelejtjük, hogy párunkkal estére programot szerveztünk, valószínűleg nem fog örülni neki. Ezen segíthet, ha közös naptárat vezetünk, amelybe felírjuk a saját, illetve a párunkkal tervezett programokat is. Így nemcsak egyszerűbb lehet leszervezni egy randevút, de biztosak lehetünk abban is, hogy nem feledkezünk meg róla.

