7 jel, hogy nem alszunk elég jól

Egyeseknek irigylésre méltóan könnyen jön az álom a szemére, mások pedig hosszú percekig vagy akár órákig forgolódnak. Vannak olyanok is, akik szerint eleget alszanak és azt is nagyon jól - és fogalmuk sincsen arról, hogy mennyire tévednek.

1. Egész nap csak kávét iszunk

A rossz alvás egyik legerősebb indikátora, ha egész nap csak döntjük magunkba a kávét. Azért csináljuk ezt, mert annyira szeretjük a kávét, vagy azért, mert felébredünk és folyamatosan pörgünk tőle ? A felmérések szerint azok, akik kávén, koffeintartalmú üdítőitalokon vagy energiaitalokon élnek, komoly alvászavarokkal küszködnek.

A túl sok kávé is árt a pihentető alvásnak

2. Szabadnapjainkon legalább délig alszunk

Hétfőtől péntekig korán kelünk, hogy beérjünk a munkahelyre, úgyhogy teljesen normális, ha hétvégén sokáig alszunk... nem? Nem feltétlenül. Ha 11, 12 vagy akár 13 órát is alszunk a hétvégén, az azt jelenti, hogy kimaradt alvásóráinkat próbáljunk bepótolni.

Lehet, hogy ez a fajta alvásminta normálisnak tűnhet, hiszen gimnazista, főiskolás vagy egyetemista korunkban sokáig szerettünk aludni hétvégén, de ez egy másik nézőpontból igen rossz: azt jelenti, hogy hétközben túl keveset alszunk. Napi 5 óra szemhunyással nem járunk jól, úgyhogy ha csak ennyit alszunk, gondoljuk át, miért nem tudjuk kipihenni magunkat?

3. Túlságosan ingerlékenyek vagyunk

Ha többször is "kiakadunk" valamin a nap folyamán, nem feltétlenül környezetünk tehet róla - az is előfordulhat, hogy alváshiányunk miatt mi vagyunk sokkal ingerlékenyebbek és tűréshatárunk jóval a normális alá csökkenhet. A University of Pennysylvania egy kutatása szerint sokkal stresszesebbek, dühösebbek és szomorúbbak az emberek akkor, ha csak napi 4 és fél órát alszanak, de ezt gyakorlatból is tudhatjuk, hogy akár napi 6 óra is elég lehet egy kemény munka mellett ahhoz, hogy elpattanjon a húr. Hangulatunk és helyzetkezelésünk gyorsan visszaáll a normálisra, ha elkezdjük "megaludni" azt a mennyiséget, amire tényleg szükségünk van.

4. Száraz szájjal, fájó torokkal vagy fejfájással ébredünk

Mondhatjuk azt, hogy az allergia tehet róla, de ezek kifejezetten az alvási apnoé tünetei - ilyenkor légjárataink eltömődnek alvás közben és egy ideig nem kapunk levegőt: a szakirodalom 10-60 másodpercnyi oxigénelégtelenségről is beszámolnak. Ilyenkor nemcsak horkolni fogunk, hanem szájunk is kiszáradhat és torkunk is megfájdulhat, a levegőhiánytól pedig nyilván a fejünk fog megfájdulni. Az alvási apnoé hatására szív- és érrendszeri problémák,magas vérnyomásés stroke is kialakulhat, úgyhogy azonnal látogassunk el egy orvoshoz, ha úgy véljük, hogy ez állhat a háttérben.

5. Többször kell éjszaka a fürdőszobába mennünk

Lehet, hogy csak túl sokat ittunk lefekvés előtt, de ezt a helyzetet akár alvászavar, például az előbb említett alvási apnoé is okozhatja. Amikor ugyanis éjszaka felébredünk, lehet, hogy csak azért akarunk a fürdőszobába menni, mert felébredtünk, nem pedig azért, mert tényleg szükségünk van rá. Ha éjszakánként akár háromszor-négyszer is felébredünk és ez többször is megtörténik, látogassunk el egy alvászavarokkal foglalkozó szakértőhöz!

6. Akkor is elalszunk, amikor nem kellene

Hazaértünk a munkából és csak egy negyedórára akartunk kidőlni a vacsora vagy az edzés előtt? A kedvenc műsorunk megy a tévében, de a szemeinket sem tudjuk nyitvatartani? Ha akkor is elalszunk, amikor tényleg ébren kellene, hogy maradjunk és valamit csinálnunk kellene, ott bizony alvásproblémák vannak a háttérben.

7. Elkezdtünk hízni

Ha úgy kezdtünk el hízni, hogy nem változtak életkörülményeink és nem változott az étrendünk sem, akkor az történhet alváshiány miatt is. A PLoS Medicine szaklapban korábban publikált egyik tanulmány szerint azok, akik napi 6 óránál kevesebbet alszanak, 30 százalékkal nagyobb eséllyel híznak el azokhoz képest, akik napi 7-9 órát alszanak. Ez azért történik, mert a kevesebb alvás miatt csökken szervezetünkben a leptin szintje - ezen hormon az agynak jelzi azt, hogy tele vagyunk és egyúttal elnyomja az étvágyunkat -, a ghrelin szintje pedig növekszik - ezen hormon sajnos pedig pont étvágyunkat fokozza.

