8 mód, ahogy a stressz kikészít minket

A krónikus stressz hatással lehet a fogakra és az ínyre is. Szájszárazság , fekély, seb és fogínybetegség alakulhat ki a magas stressz-szint következtében. Ráadásul azok az emberek, akiket nagy stressz ér, nagyobb valószínűséggel hanyagolják el az orális egészséget.Ha valaki állandóan, mindenhol, a legkülönfélébb szituációkban verejtékezik, valószínűleg komoly stresszel küzd. Amikor idegesek vagy nyugtalanok vagyunk, a testünk nagyobb mennyiségű verejték előállításával reagálhat. Érthető tehát, hogy ha hosszú távon fennmarad a stressz forrása, az izzadás állandó problémává fokozódhat. A fejfájás a leggyakoribb következménye a mindennapi stresszes helyzeteknek. Általában a fejfájásnak ez a típusa a legrosszabb, amit jobb elkerülni. Néhány perc meditáció vagy egy rövid séta a háztömb körül, de akár egy kis gimnasztika vagy nyújtózkodás is segíthet enyhíteni a fejfájást.Vannak, akik - úgy tűnik - nem képesek kontrollálni a testsúlyukat, bármennyire is igyekeznek. Egyre több kutatás azt mutatja, hogy ez a krónikus stresszhez köthető. A stressz hatására felszabaduló. A fogyás önmagában is hosszú, stresszes folyamat, és minél keményebben próbálkozunk, annál stresszesebbek, azaz annál éhesebbek lehetünk.A stressz tünetei gyakran összefonódnak a hiperaktivitás (figyelemhiányos hiperaktív zavar - ADHD) tüneteivel. Lehet, hogy a stressz valójában ADHD - a "rossz" gyerekeknél és a felnőtteknél egyaránt. A mindennapi élet buktatóinak kerülgetése közben a stressz szintje emelkedik, s megjelennek az ADHD-s tünetek. Szerencsére vannak stressz-csökkentő technikák, amelyekkel az ADHD tüneteit uralni lehet