Már a 40 alatti férfiakat is fenyegeti ez a kór

Mind a szívelégtelenség, mind a stroke előfordulása egyértelműen növekedésnek indult a 40 év alatti férfiak körében - derült ki a Göteborgi Egyetem legfrissebb tanulmányából. Amint a Medical News portál is írja, a tudósok ezt a jelenséget az elhízás és az alacsony edzettség számlájára írják, ami már fiatalkortól negatív hatással van az egészségi állapotra. A Journal of Internal Medicine nevű folyóiratban is publikált átfogó tanulmány több mint 1,25 millió svéd férfi adatait elemezte ki, akik 1971 és 1995 között vonultak be a katonaságba, átlagosan 18,3 éves korukban. Az alanyok egészségének alakulását ezután közel 20 évig kísérték figyelemmel a szakértők.

Egyre korábban diagnosztizálnak agyi infarktust a férfiaknál. Fotó: Getty Images

Ez idő alatt kirajzolódott, hogy azoknak a férfiaknak az aránya, akik a besorozásukkor a testtömeg-indexük alapján túlsúlyosnak számítottak (25-30 közötti BMI), a vizsgált időszakban 6,6-ról 11,2 százalékra nőtt, míg az elhízottak (30-nál magasabb BMI) aránya 1-ről 2,6 százalékra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a szolgálatba álló katonák alkalmassági szintje is csökkent valamelyest. "Ezek a tényezők - vagyis a túlsúly, azelhízásés a gyengébb erőnlét - részben magyarázatképp szolgálnak az eredményeinkre, miszerint a szívelégtelenség és a stroke előfordulása is nagymértékben növekedett" - mondja David Aberg, az egyetem docense, és a Sahlgrenska Egyetemi Kórház szakorvosa, a tanulmány egyik vezető szerzője. Hozzátette, meglepő ugyan, de az eredményekből az is kiderült: annak ellenére, hogy az elhízás gyakoribbá vált, a szívroham és az egyéb szív- és érrendszeri problémák miatti halálozás kockázata csökkent a fiatalabb férfiak körében.

Ijesztő mértékben nőtt a stroke gyakorisága

Más életveszélyes betegségek előfordulása azonban jelentős mértékben növekedett a vizsgált 21 év alatt. A szívelégtelenséggel diagnosztizált esetek 69 százalékkal, az agyi érelzáródásos esetek 32 százalékkal, míg az agyvérzéses esetek 20 százalékkal fordultak elő gyakrabban. Ezzel szemben a szívroham 43 százalékkal, a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás pedig 50 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban. Ez a kiemelkedő különbség a szakértők szerint egyértelműen arra utal, hogy más, ismeretlen tényezők is szerepet játszhatnak a stroke és a szívelégtelenség egyre gyakoribbá válásában - a testsúlynövekedés mellett a nagyfokú stressz és a kábítószer-fogyasztás is ilyen lehet. A szívrohamok ritkulását pedig a dohányzó férfiak csökkenésével kapcsolják össze.

"Úgy látjuk, a szívrohamok előfordulása még erősebben csökkenhetett volna, ha a férfiak testsúlya nem növekszik ilyen mértékben. Ezek alapján tehát feltételezhető, hogy a 18 éves korig kialakuló elhízás és bizonyos mértékig a gyenge állóképesség is hatással lehet az idejekorán kialakuló szív- és érrendszeri betegségekre. Társadalmi szinten tehát fontos, hogy próbáljuk minél több fizikai aktivitásra és helyes táplálkozásra buzdítani a serdülőket" - tette hozzá David Aberg.