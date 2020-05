A korai serdülés jelei

A pubertáskorban több változás is végbemegy. A fiúknál a sűrűbb, sötét szőrszálak megjelenése a serdülés legjellemzőbb jele, a lányoknál pedig a mellek növekedése az árulkodó tünet. Ez egy természetes folyamat. De mi van akkor, ha fiatalabbaknál tapasztaljuk ezeket? A kérdésre dr. Tar Attila, a Budai Endokrinközpont csecsemő- és gyermek endokrinológusa válaszol.

A túl korai érés súlyos önértékelési zavarokat okozhat. Fotó: 123rf

A pubertáskor ideje

Korai serdülés jelei lányoknál: mellek növekedése

szőrnövekedés a hónalj területén

intenzív növekedés

menstruáció megjelenése

pattanások, zsíros bőr

testszag Korai serdülés jelei fiúknál: herék/hímvessző növekedése

mélyülő hang

testszőrzet megjelenése férfias területeken (például az arcon)

intenzív növekedés

pattanások, zsíros bőr

testszag

Pubertásnak azt az időszakot nevezzük, mikor a gyermekek fizikailag és érzelmileg elkezdenek fiatal nővé és férfivá érni. Általános állásfoglalás nincs arra vonatkozóan, hogy pontosan mikor következik be a serdülés, ám ha a lányoknál 13, a fiúknál pedig 14 éves korig nem veszi kezdetét, akkor az már kivizsgálást igényel. Viszont akkor is érdemes szakemberhez fordulni, ha a lányoknál 8, a fiúknál pedig 9 éves kor előtt jelentkeznek a tünetek.

Előfordulhat, hogy a gyermek az összes jelet mutatja, ám az is megeshet, hogy közülük csak egyet, majd hosszú évekig semmi más nem jelentkezik - ekkor részleges korai pubertásról beszélünk. Ilyenkor is célszerű orvoshoz fordulni, mivel akár kezelésre is szükség lehet.

A korai pubertás hatásai

Pubertáskor végén a növekedés megáll, a gyerek pedig eléri a végleges testmagasságát. A korai serdülés egyik veszélye, hogy a csontnövekedés korábban áll meg, és az érintettek - bár kezdetben magasabbak a kortársaiknál - alacsonyabbak lesznek, mint amilyenek normál körülmények között lennének. Ezen kívül súlyos önértékelési gondokat és depressziót is okozhat a korai pubertás, hiszen a gyerekek még nincsenek felkészülve rá, és kirekesztve érezhetik magukat a kortársaik körében - magyarázza a szakértő.

A korai pubertás okai

A probléma diagnózisához szükség van a vizelet- és a vérvizsgálaton túl a kezek/csuklók röntgenképére, ahol a csontosodás mértéke figyelhető meg. Ha az orvos úgy rendeli, CT/MRI végzése is indokolt. A korai pubertás oka olykor rejtve marad vagy semmit sem lehet mögötte kimutatni (idiopatias), ám leggyakrabban a hipotalamikus központok fokozott aktivizálódása, tumor, gyulladás vagy mellékvese-probléma áll a hátterében.

Hogyan kezelhető?

A korai pubertás esetén fontos a gyógyszeres terápia, amellyel gátolják a korai érést kiváltó nemi hormonok termelését (LHRH analógok). Ha daganat áll a háttérben, akkor az műtétre és onkológiai terápiára is szükség lehet. A kezelés szükség esetén pszichológus bevonásával is kiegészíthető - emelte ki az endokrinológus.