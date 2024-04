Okostelefon segíthet felismerni a szívelégtelenséget

Világszerte emberek tízmillió küzdenek szívelégtelenséggel. A szív ilyen esetekben nem tudja megfelelően betölteni pumpafunkcióját, biztosítva a szervezet vérellátását a vér keringetésével. A súlyos állapot hátterében többféle szív-érrendszeri probléma is állhat, tünetei pedig kórházi kezelést igényelnek – olvasható a Turkui Egyetem hétfői közleményében. Nehézséget jelent ugyanakkor, hogy a szívelégtelenség felismerését több tényező is hátráltathatja. Először is a tünetei, mint a légszomj, a terhelésre jelentkező gyors kifáradás és az ödémásodás, számos más kiváltó okra is utalhatnak. Másfelől a diagnózis felállításához szakorvosi vizsgálaton túl laborvizsgálatokra és kifinomult képalkotó diagnosztikára, például szívultrahangra is szükség van.

Az okostelefonok akár a szívelégtelenség kimutatására is alkalmasak lehetnek. Fotó: Getty Images

A finnországi egyetem és a finn-amerikai CardioSignal cég kutatói tíz év fejlesztései révén létrehoztak azonban egy olyan nem invazív eljárást, amely a szív vibrálását érzékelve képes felismerni a szívelégtelenség jeleit. A modern okostelefonok beépített mozgásérzékelő eszközei, mint a giroszkóp és a gyorsulásmérő, be tudják azonosítani és rögzítik még azokat a rezgéseket is, amelyeket egy orvos sosem hallana meg a sztetoszkópjával. Mindez pedig annak tükrében vált igazán értékessé, hogy a kutatók felfedezték: a szívelégtelenség jól kivehető változásokat okoz a mozgásérzékelő szenzorok által gyűjtött adatokban. E tendenciák ismeretében már megbízhatóan ki lehet mutatni a betegséget az érintettek zöménél.

Módszerük ellenőrzésére a kutatók lefolytattak egy kísérletet is. A turkui és helsinki egyetemi kórházak, valamint az amerikai Stanford Egyetem kórháza közreműködésével összesen mintegy ezer embert vontak be a vizsgálatba, köztük kétszáz szívelégtelenséggel küzdő beteget. Náluk tesztelték, hogy az eljárás valóban hatékony-e az állapot kimutatásában. „Nagyon biztatóak az eredmények, amelyeket erről az új módszerről gyűjtöttünk, egyben arra utalnak, hogy a jövőben könnyebbé válhat a szívelégtelenség felismerése” – fogalmazott Antti Saraste kardiológus professzor, a kísérletről a JACC: Heart Failure című folyóiratban megjelent tanulmány egyik vezető szerzője.

Akárcsak más európai országokban, Finnországban is a népesség körülbelül 1-2 százalékát érinti szívelégtelenség, legnagyobb arányban az időseket: 70 éves korára tízből egy embernél kialakul az állapot. A szívelégtelenség felismerése nagyon fontos, hiszen a meglévő kezelési módszerek enyhíthetik a panaszokat. „Az egészségügyi alapellátásnak nagyon korlátozottak az eszközei a szívelégtelenség beazonosítására. Mi viszont létre tudunk hozni egy teljesen új módszert a kockázati csoportok és a már diagnosztizált betegek távoli nyomon követésére” – mutatott rá Juuso Blomster kardiológus, a CardioSignal alapítója és vezérigazgatója.