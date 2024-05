Ha lenne pénz a távmonitorozásra, fele ennyi szívbeteg halna meg

Csődbe kerültek a kórházak, a prioritás a gazdaságosság, nem a telemedicina bevezetése – hangzott el a Digital Health Essential konferencián, amiről az EconomX számolt be. A portál által megkérdezett szakértő szerint továbbra is várható az adósságok tavalyi évinél nagyobb ütemű növekedése.

Nincsenek meg a megfelelő eszközök. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Csak minden tizedik betegnél alkalmazzák

A magyar szívbetegek mindössze 12 százalékánál használnak olyan eszközöket, amelyek működését távolról is lehet monitorozni – mondta el Duray Z. Gábor, az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház osztályvezető főorvosa az eseményen. Pedig a kardiológia területén igazolt, hogy különböző, szívritmuszavarok, szívelégtelenség miatt kezelt betegek esetében – mivel az eszközökről rendellenesség esetén riasztás is érkezhet – a távmonitorozással akár 50 százalékkal is csökkenhet a betegek halálozása.

Szívünk egészséges állapotban szinte teljesen észrevétlenül végzi a dolgát. Ez az alig pár száz grammos szerv hosszú évtizedeken át töretlenül szolgálja az emberi testet, de csak ha tudatosan odafigyelünk rá, hogy ne akadályozzuk benne. A szívbetegségek leggyakoribb jeleit korábbi cikkünkben vettük sorra.

A kardiológus többféle eszközt is beültethet a betegekbe, és ezen eszközök jó részét távolról is lehetne monitorozni, a digitalizáció segítségével csökkenhet a hospitalizáció, és emberéleteket lehetne megmenteni – fogalmazott a szakember.

A digitális egészségügy növeli a betegellátás hatékonyságát, javítja a minőségét, a hozzáférést, betegközpontú és személyre szabott, valamint olyan területen is jelentkezhetnek eredmények, amire eddig nem is gondoltak – emelte ki az eseményen Gulácsi László, az Óbudai Egyetem innováció menedzsment doktori iskola vezetője.

