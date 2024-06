Rosszabbul kezelik a szívbeteg nőket, mint a férfiakat

Egy új kutatás szerint az idős nők jóval kisebb valószínűséggel kapnak koleszterinszint-csökkentő gyógyszereket, mint a szintén idős férfiak - annak ellenére, hogy mindkét nemnek ajánlottak ezek a készítmények szívproblémák esetén - írja a Health.com. Azt is megállapították, hogy a nőknek kisebb valószínűséggel írnak fel sztatinokat és ezetimibe tartalmú készítményeket. Utóbbi, szintén koleszterinszint-csökkentő gyógyszert általában akkor szokták adni, ha a sztatinok önmagukban nem segítenek. Az LDL-koleszterin (a "rossz" koleszterin) célértékei férfiak és nők esetében azonosak.

A tanulmányhoz 1037 férfi és 415 nő adatait használták fel, akiknél 2012 és 2020 között koszorúér-betegséget diagnosztizáltak. A férfi és női résztvevők átlagosan 68, illetve 70 évesek voltak. Egyiküknek sem volt szívrohama korábban. A kutatók azt találták, hogy három évvel a diagnózis felállítása után a férfiak 74, valamint a nők 54 százaléka szedett még gyógyszert a koleszterinszint csökkentésére. A nők 5 százaléka szedte mindkét fajtát; ugyanez a férfiak 8 százalékára volt igaz.

Több oka is lehet annak, hogy a nők hátrányt szenvednek ezen a téren. Fotó: Getty Images

Emellett az is kiderült, hogy a nemek közötti egyenlőtlenség az idő múlásával növekszik, és több nő, mint férfi hagyja abba a sztatinterápiát. Minden korosztályban a gyógyszerhasználat a diagnózis felállítása után volt a legmagasabb, de a következő években csökkent, és a visszaesés a nőknél volt a legnagyobb. Összességében a férfiak a nőknél nagyobb valószínűséggel érték el az LDL-koleszterin-szintre vonatkozó célértékeket.

Mások is hasonló eredményre jutottak

„Figyelmeztető jelnek kell tekintenünk ezeket az eredményeket a szívbeteg nők alulkezelésével kapcsolatban” - mondja Dr. Nina Johnston, a tanulmány szerzője és a svédországi Uppsala Egyetem kutatója. „Mindkét nem esetében ugyanolyan protokollokra van szükség, hogy a nők minden ajánlott terápiát megkapjanak, és hogy elkerüljék a negatív szövődményeket."

Fontos kiemelni, hogy már más vizsgálatok is megállapították, hogy a nők kezelése hiányos. Több mint két évtizeddel ezelőtt Dr. Michael Miller, a Pennsylvaniai Egyetem kardiológus professzora is megállapította, hogy a nők szívbetegségeinek kezelése jelentősen lemaradt. Ekkor viszont még nem volt elérhető az ezetimibe. Később egy 2019-es tanulmány is azt állapította meg, hogy kevesebb nő szed sztatinokat, mint férfi, és kisebb arányban is ajánlották fel nekik a készítményt. Emellett egy 2023-as tanulmány megállapította, hogy a magas kardiovaszkuláris kockázattal rendelkező idősebb felnőttek körében a nők kisebb valószínűséggel kezdték el a sztatinterápiát.

Elrettentő mellékhatások?

Johnston elmondta a Health.comnak, hogy csapata vizsgálja, miért vannak ezek az egyenlőtlenségek, és hogy további kutatásokra van szükség ezen a területen. Johnston szerint az egyik lehetséges magyarázat az, hogy a nők kisebb valószínűséggel vetik alá magukat revaszkularizációs eljárásnak, vagy kapnak sztentet. Ezeket a betegeket pedig mindig kardiológusok kezelik, és általában nagyobb arányban használnak koleszterinszint-csökkentő gyógyszereket, különösen azokhoz a betegekhez képest, akiket csak háziorvosok kezelnek - magyarázta.

Johnston szerint a mellékhatásoktól való félelem is szerepet játszhat. A sztatinok mellékhatásairól (fej- és izomfájdalom, fáradtság) ugyanis általában nők számolnak be - emiatt pedig sokan félhetnek kipróbálni az ilyen gyógyszereket. Ezért gyakran inkább más kiegészítőket használnak a sztatinok helyett, pedig Miller szerint utóbbiak ritkán járnak súlyos mellékhatásokkal. A fentieken túl a nőknél általában idősebb korban alakulnak ki szívproblémák, mint a férfiaknál, és ezért nem annyira szeretnének újabb gyógyszert szedni a már meglévők mellé.

A szakértők felhívták arra a figyelmet, hogy a megfelelő koleszterinszint-csökkentő egyénenként eltérő lehet. Ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy a megfelelő készítményt szedjük-e, beszéljünk az orvosunkkal, vagy kérjünk másodvéleményt is. A mellékhatásokról, illetve a velük kapcsolatos félelmeinkről is is legyünk őszinték. „A sztatinok fontosságát a koszorúér-betegségben minden betegnek el kell magyarázni, de különösen a nőknek, akik a jelek szerint szkeptikusabbak a hasznával kapcsolatban” - mondta Johnston a portálnak.