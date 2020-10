Milyen az ideális étrend időseknek?

A minden igényt kielégítő étrend természetesen mindenkinek fontos, de különösen igaz ez az időskori elbutulásban szenvedőkre, akikre nézve általában magasabb az alultápláltság kockázata. Ilyenkor tehát kiemelten fontos a megfelelően kialakított diéta, amely révén elkerülhetőek a hiányállapotok és szövődményeik. Demencia esetén leggyakrabban az alábbi tényezők váltják ki az alultápláltságot:

étvágycsökkenés, túl kis adagok fogyasztása;

valamilyen krónikus betegség;

megemelkedett energia- és tápanyagszükséglet egy betegségből vagy sérülésből való gyógyulás során;

rágási és nyelési nehézségek;

egyes gyógyszerek mellékhatása az étvágyra;

a látás, a hallás, az ízlelés és a szaglás romlása miatt az ételek kisebb élvezete;

és megeshet, hogy a betegek a kommunikációs problémák miatt nehezen fejezik ki, hogy milyen ételeket szeretnének enni, hogy túl hideg vagy túl meleg-e éppen a nekik feltálalt fogás, vagy hogy még éhesek maradtak-e.

Hogyan kell enni időskorban?

Rob Hobson táplálkozási szakértő a probléma kezelése érdekében összeállított egy pontokba szedett útmutatót ahhoz, hogyan táplálhatják megfelelően az ápolók (többnyire a családtagok) az ilyen állapotban lévő betegeket.

A demencia tünetegyüttes, amelynek fő összetevői az emlékezethanyatlás, az agykérgi működések zavara (a beszédzavar, az érzékszervek működésének zavara, az összerendezett mozgások zavara), az ítélőképesség hanyatlása és a személyiségváltozás. Részletek itt. h i r d e t é s

1. Fontos az étvágy fokozása

Köztudott, hogy a mozgás képes erősíteni az éhséget, ennek megfelelően pedig már egy rövid séta, esetleg valamilyen székben ülve végezhető aktivitás is segítséget jelenthet. Szintén fontos, hogy ízekben és illatokban gazdag ételeket tálaljunk fel, továbbá igyekezzünk látványra is megkapó fogásokat az asztalra varázsolni.

Apró jelzések támogathatják a demenciában szenvedőket abban, hogy felismerjék: itt az ideje enni. A pirítós és a kávé illata reggelente éppúgy felhívhatja a figyelmüket erre, mint egy konyhában tevékenykedő családtag látványa. Mindemellett érdemes egy kis rugalmasságot alkalmazni az étkezési időpontok terén: fókuszáljunk inkább azokra a napaszakokra, amikor a betegnek általában jobb az étvágya.

2. Ki kell ismerni a beteg ízlését

Jelentős előrelépést jelenthet, ha megismerjük, hogy a demens személy milyen ételeket szeret vagy nem szeret. Nyugodtan kísérletezhetünk új ízekkel is, de csak óvatosan. Fontos megjegyezni, hogy a korral gyengülhet az ízlelés és a szaglás, így a demenciában szenvedők ízlése akár napról napra is változhat. Nem ritka viszont, hogy jobban kedvelik az édes ízeket, amire tehát érdemes figyelemmel lenni az étrend kialakításakor.

Érdemes kiismerni a demens betegek ízlését az étvágytalanságuk ellensúlyozása érdekében

3. Szabadság és méltóság

Az idősek számára is fontos, hogy legyen lehetőségük egyedül, segítség nélkül enni, hiszen így könnyebb számukra a függetlenség és a méltóság érzésének átélése. Ennél még a tisztaság sem lehet hangsúlyosabb szempont! Mindez persze türelmet igényel az ápolók részéről, miközben némi felügyeletre is szükség van a fulladás kockázatának csökkentése érdekében.

A betegség progressziójával a beteg ügyetlenebbé válhat, ami idővel az evőeszközök használatát is ellehetetleníti. Eleinte ennek ellensúlyozására vásárolhatunk speciálisan kialakított evőeszközöket, később pedig előtérbe helyezhetjük a kézzel is ehető ételeket. A paletta e téren is igen széles a pizzától a szeletelt zöldségeken és gyümölcsökön át a szendvicsekig.

4. Tápláló ételekre van szükség

Az esetleg fellépő súlyvesztést akkor is képesek lehetünk ellensúlyozni, ha kisebb adagokat tálalunk fel az étvágytalanság miatt. A lényeg, hogy elegendő tápanyag kerüljön a tányérra. A kalória- és fehérjebevitelt nagyban segíti a magas zsírtartalmú tej, tejföl és sajt, valamint az olajok, a vaj, a majonéz, a kókusztej és az avokádó. Készíthetünk smoothie-t is - a kombinációknak se szeri, se száma, a lényeg, hogy az alapját zsírban gazdag tej adja.

5. Gyorsan elkészíthető ételek kellenek

Előfordul, hogy nincs időnk főzni, esetleg túl fáradtak vagyunk hozzá, ilyen esetekben a jó minőségű készételek is megfelelő választást jelentenek. Konzervételekkel szintén spórolhatunk egy kis időt, továbbá némi zöldség, például paradicsom vagy gomba felhasználásával gyorsan süthetünk egy finom rántottát is. A lehetőségek tárháza tehát igen széles. Praktikus megoldás az is, ha a főzések alkalmával nagyobb mennyiséget készítünk el, hogy egy-egy porciót el tudjunk tenni a mélyhűtőbe, amelyet aztán szükség esetén bármikor elő lehet majd venni.

6. Fontos a folyadékpótlás is

A demenciával küzdő idősek körében általános problémát jelent a dehidratáció. Ennek okai változatosak: egyesek egyszerűen csak nem veszik észre, hogy szomjasak, mások elfelejtenek inni, vagy nem tudnak már elég jól kommunikálni ahhoz, hogy innivalót kérjenek, olykor pedig az inkontinenciától félve utasítják vissza az italt. Ugyanakkor az inkontinenciában szenvedő időseknek nem kevesebbet, hanem többet kell inniuk, hogy a húgyhólyagot rendszeres ürítésre ösztönözve el lehessen kerülni náluk a fertőzéseket. A dehidratáció fejfájást, zavartságot, ingerlékenységet, valamint székrekedést és ezáltal bélrendszeri gyulladásokat okozhat.

Kevésbé elterjedt tény, hogy a folyadék egy részét az étellel visszük be. Különösen hasznosak e téren a levesek, raguk, zöldségek és gyümölcsök, zselék, mártások és joghurtok. Az italok közül pedig valamennyi segít a megfelelő hidratáltság elérésében, beleértve a teát, a kávét, a tejet és a gyümölcsleveket is a víz mellett.

Forrás: Daily Mail