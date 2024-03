A vérünk is okozhatja a demenciát

Yvonne Nolan, a University College Cork idegtudományi professzora és Sebastian Dohm-Hansen Allard doktorandusz azt vizsgálja: milyen kapcsolat van a demencia kockázata és a vérünkben lévő anyagok között – számolt be egy friss kutatásról a MedicalXPress.

Egyre többeket érint a szellemi hanyatlás. Fotó: Getty Images

Legtöbbször már késő bármit is tenni

Az emberi agy nem állandó ütemben változik: életünk bizonyos szakaszaiban – gyermekkorban, serdülőkorban és nagyon idős korban – sokkal gyorsabban módosul. Az agy változását a vér összetétele is okozhatja. Ezt azért is lenne fontos vizsgálni, hogy hosszú távon a kognitív hanyatlás kockázati tényezőit még azelőtt felismerjék, mielőtt a beteg elérné az idős kort. Ekkor ugyanis gyakran már túl késő beavatkozni.

A diagnózis felállításához pedig nem feltétlenül szükséges drága agyi vizsgálatokat végezni. Mint kiderült, a vér összetétele is okozhatja az agy öregedését – számolt be a két kutató. "Idővel sejtjeink és szerveink lassan leépülnek, az immunrendszer pedig erre úgy reagálhat, hogy gyulladásos folyamatokat indít el. A gyulladásos molekulák ezután a véráramba kerülhetnek, eljuthatnak az agyba, megzavarhatják annak normális működését, és károsíthatják akár a gondolkodás képességét is" – fogalmaznak.

A Johns Hopkins Egyetem és a Mississippi Egyetem tudósai ezt az elképzelést már egy korábbi tanulmányukban is próbára tették: a kutatók akkor középkorú felnőttek vérében lévő gyulladásos molekulák jelenlétét elemezték olyan pontossággal, hogy húsz évvel előre képesek voltak megjósolni a kognitív változásokat.