Megvan a gén, ami véd az Alzheimer-kór ellen

Akár 70 százalékkal csökkentheti az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát egy gén, amit most sikerült azonosítani – számol be a Columbia Egyetem kutatásának eredményeiről a The Sun.

Talán sikerül legyőzni a demenciát

A kutatók 11 ezer olyan ember génjeit vizsgálták, akiknél nagy az Alzheimer-kór kockázata, mégsem mutatkoznak rajtuk a szellemi leépüléssel járó betegség tünetei. A kutatás eredményeképp végül egy olyan gént találtak, amely lehetővé teszi, hogy az Alzheimer-kórt okozó fehérjék kiürüljenek az agyból.

„Lehet, hogy olyan új típusú terápiákat tudunk a kutatás eredményeinek köszönhetően kifejleszteni, amelyek utánozzák a gén védőhatását a betegség megelőzésére vagy kezelésére” – mondja Caghan Kizil. A Columbia Egyetem munkatársa szerint ha ez sikerül, csökkenhet azok a száma, akiknél demencia alakul ki.