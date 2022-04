Tüdőembólia szülés után. Mit tehetünk?

A várandósság és a szülés utáni időszak magas kockázatúnak számít mélyvénás trombózis és tüdőembólia szempontjából. Sajnos nem ritka, hogy az újdonsült anyuka a szülés után vérrögök miatt kórházba kerül. Dr. Ercsei Ibolya, a Trombózis-és Hematológiai Központ hematológusa arról beszélt, ilyen esetben meddig kell véralvadásgátlót alkalmaznia a kismamának.

Ezért alakulnak ki nagyobb eséllyel vérrögök

A terhesség során olyan változások indulnak meg és mennek végbe a szervezetben, melyek mind a magzat fejlődését, mind a szülést szolgálják. Ebbe a véralvadási rendszer megváltozása is beletartozik, mivel a természet úgy alkotta meg a nőket, hogy várandósság során a véralvadás némileg fokozódik. Ennek oka egyszerű: az, hogy az anyuka ne veszítsen túl sok vért a szülés során. Amennyiben valaki eleve nagyobb rizikóval rendelkezik trombózis terén (például trombofíliás, cukorbeteg, szívpanaszokkal vagy súlyosabb visszértágulatokkal küzd), úgy annak veszélye, hogy vérrögök alakulnak ki a vénáiban, ekkor még nagyobb. Ráadásul az egyre növekvő magzat szintén elősegíti a trombózis fellépését, mivel nyomást gyakorolhat a medence vénáira, így bennük a vér pangásnak indul. Éppen ezért terhesség során és a szülés utáni 2 hónapban lényegesen nagyobb a mélyvénás trombózis és a tüdőembólia kockázata, főleg akkor, ha a kismama császármetszés útján adott életet gyermekének, hiszen a műtét plusz rizikót jelent.

Ha megtörtént a baj

Bár lehet preventív lépéseket tenni annak érdekében, hogy elkerülhessük a bajt (kompressziós harisnya, mozgás, bőséges folyadékbevitel, nagy súlyfelesleg elkerülése, esetleg orvosi javallatra fokozott kockázat esetén LMWH injekció), ám még így is megeshet, hogy mégiscsak csak fellép mélyvénás trombózis vagy tüdőembólia.

A tüdőembólia tünetei:

köhögés

nehézlégzés

mellkasi fájdalom

véres köpet

verejtékezés

szapora szívverés

halálfélelem

Amennyiben a fent említett panaszokat tapasztaljuk, mielőbbi orvosi segítség szükséges. A kórházi tartózkodással nem ér véget a terápia, a gyógyuláshoz, felépüléshez idő kell. Ehhez nagyban hozzájárul (és a kezelés alapját adja) a véralvadásgátló terápia. Szerencsére vannak olyan készítmények, melyeket szoptatás során is biztonsággal lehet alkalmazni, ugyanis nem választódik ki a szer az anyatejbe. Ilyenkor a kismamák úgynevezett LMWH injekciót kapnak, melyet mindennap be kell adniuk maguknak. Emellett kompressziós harisnyát is szükséges viselniük, hogy a véráramlás a mélyen fekvő vénákba terelődjön, ott felpezsdüljön - így nem lép fel pangás, amely melegágya a vérrögöknek.

A szülést követő trombózis komoly veszélyt jelenthet a kismamákra. Fotó: Getty Images

Hogy meddig kell a véralvadásgátló terápiát alkalmazni a kismamának, az egyéni elbírálás függvénye, de legalább három hónapig. Amennyiben valaki átesett szülés után trombózison vagy tüdőembólián, úgy fontos kivizsgálni, van-e a terhességen és szülésen kívül egyéb olyan tényező, amely megemeli a vérrögképződés kockázatát - mondja dr. Ercsei Ibolya. Éppen ezért vizsgálatokat szükséges végezni a többi között trombofília irányába.

Amennyiben jelen van olyan faktor, amely nagyobb rizikót jelent, úgy tovább, akár élethosszig tartó véralvadásgátló terápiára szorul a beteg. Amennyiben nincs jelen hasonló rizikó tényező, akkor a pár hónapos LMWH injekciózás után elegendő a megfelelő életmód követése. A mozgást, bőséges folyadékfogyasztást, dohányzásról leszokást és az egészséges táplálkozást továbbra is követni kell, hiszen, ha egyszer már kialakult mélyvénás trombózis és tüdőembólia, úgy nagyobb annak veszélye, hogy a probléma megismétlődik.