A Merck & Co. gyógyszergyártó vállalat a napokban jelentette be, hogy két, diabéteszes felnőttek vércukorszintjének csökkentésére szolgáló gyógyszere is – a Januvia és a Janumet – nitrózaminokkal szennyezett - írja a Healthline. A vállalat közölte, hogy reményeik szerint “év végéig orvosolni tudják a problémát”. A helyzet azért is különösen kényes, mert a Bloomberg értesülései szerint az amerikai cég a gyógyszerhiány elkerülése miatt folytathatta a két készítmény értékesítését.

Több, nitrózaminnal szennyezett gyógyszert találtak. Képünk illusztráció. Forrás: Getty Images

Jelenleg az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) térfelén pattog a labda: az FDA visszajelzésétől függ, mikor lesznek a betegek számára ismét elérhetőek ezek a gyógyszerek.

Mik azok a nitrózaminok?

"A nitrózaminok olyan – a természetben is megtalálható – vegyületek, amelyek az ivóvízben, az élelmiszerekben, a kozmetikumokban, de még a játékokban is fellelhetők" - nyilatkozta a Healthline-nak Kelly Johnson-Arbor toxikológus, orvos. Évtizedek óta használják ezeket egyebek mellett az élelmiszerek tartósítására, a húsok pácolásához. Hosszú távon azonban ezek a vegyületek károsíthatják a DNS-t, ami növeli a rákos megbetegedések kockázatát.

Azok, akik éveken keresztül rendszeresen és nagy mennyiségben fogyasztanak bizonyos nitrózaminokat, fokozottan ki vannak téve a különféle rosszindulatú daganatos elváltozások, például a nyelőcsőrák, a májrák, a gyomorrák vagy a veserák, valamint egyéb, nem kívánt egészségügyi problémák kockázatának. Nem véletlen, hogy az FDA szabályozta ezen vegyületek szervezetbe való bevitelének napi mennyiségét, mégpedig 37 nanogrammban.

Kutatók szerint a nitrózaminok nagyjából 75 százaléka lehet rákkeltő hatású az emlősök számára. A Merck Januvia és Janumet nevű gyógyszerében Nitroso-STG-19 (NTTP) nevű nitrozamint találtak. (Az egyik leggyakrabban vizsgált nitrózamin, az N-nitrozodimetilamin (NDMA) a vastagbélrák megnövekedett kockázatához köthető.)

A nitrózaminszennyezés más gyógyszereket is érinthet: az elmúlt években ilyen vegyületeket találtak számos vényköteles és vény nélkül kapható készítményben is - hívta fel rá a figyelmet Johnson-Arbor.

