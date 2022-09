Kiderült, miért fontos a gyereknek biciklizni

Nem minden gyermeket visznek autóval az iskolába, sokan pedig a tömegközlekedés helyett is gyalog vagy kerékpárral jutnak el oda. A National Household Travel Survey adatai szerint az Egyesült Államokban a gyerekek körülbelül 11 százaléka közlekedik így, és ez az arány egy évtizede nem változott. Egy frissen publikált tanulmányban azonban a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a kerékpározó gyermekek a későbbi életszakaszaikban is sokkal nagyobb arányban ülnek nyeregbe azokhoz képest, akiknél gyerekkorban nem ez volt a szokás.

Kisgyermekkortól fontos a kerékpározás

A kutatók New Jersey négy városrészében (Camden, New Brunswick, Newark és Trenton) kérdeztek ki szülőket arról, hogyan jut el a gyermekük az iskolába. Mivel ezekben a városrészekben nagyobb arányban élnek alacsonyabb keresetű családok, sokak számára nem megoldható egy autó fenntartása. A gyermekek így nagyobb arányban járnak gyalog vagy kerékpárral reggelente. A kutatás során 2009 és 2017 között több alkalommal is kikérdezték a családokat arról is, hogy milyen gyakran ülnek kerékpárra vagy használják például a tömegközlekedési eszközöket. Összesen 587 háztartás adatait gyűjtötték így össze a kutatók.

A gyermek egészségének szempontjából is fontos a kerékpározás. Fotó: Getty Images

A szakemberek arra az eredményre jutottak, hogy a vizsgálat kezdetétől kerékpározó gyermekek több mint háromnegyede évekkel később is rendszeresen biciklizett, míg a nyomon követés ideje alatt csak kevesen váltottak át kétkerekűre azok közül, akik korábban nem így közlekedtek. Összességében hétszer nagyobb valószínűséggel bringáztak vagy gyalogoltak azok a gyerekek, akik kisebb koruktól ehhez szoktak.

A közbiztonságon is sok múlik

Nem meglepő módon a közbiztonság is befolyásolta azt, hogy a gyermekek mennyit sétálnak vagy kerékpároznak az utcán: azokon a környékeken, amelyet a szülők biztonságosnak ítéltek meg, a gyerekek 2,5-szer nagyobb valószínűséggel közlekedtek gyalogszerrel vagy kerékpárral reggelente.

Gyermekkorban az egészséges fejlődéshez napi 60 perc mozgásra lenne szükség, a legtöbb fiatal mozgásának időtartama azonban ezt nem éri el – mutatott rá Dr. Robin DeWeese, a kutatás vezetője. A szakember szerint a séta vagy kerékpározás az iskola előtt segíthetne ezen javítani, fontos tehát, hogy már kisgyermekkortól barátkozzanak ezekkel a mozgásformákkal.



