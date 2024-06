WHO: 1,8 milliárd felnőttet veszélyeztet a passzív életmód

A fátyolfelhők mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, időszakosan erősen felhős körzetek is előfordulnak. Többfelé, több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket főként felhőszakadás kísérhet, de jégeső és viharos széllökések is lehetnek. A zivatarokat leszámítva gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű. Késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő. Akárcsak tegnap, ma is kettős front dominálja az időjárást, ami sokaknál okozhat kellemetlenségeket.