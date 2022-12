Jó hír a nyugdíjasoknak: ennyi pénzt kapnak januártól

Most írtam alá azt a kormányrendeletet, amellyel január elsejétől 15 százalékkal emeljük a nyugdíjakat Magyarországon – jelentette be Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videójában. Az erről szóló rendelet már a Magyar Közlönyben is megjelent.

Jön a nyugdíjemelés és a 13. havi nyugdíj. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

A miniszterelnök a felvételen elmondta: egész Európában tombol az energiaválság és „ez bennünket, magyarokat is nyomaszt és érint” – írja a 24.hu. A miniszterelnök szerint a kormány „ársapkákkal és rezsicsökkentéssel” védi a családokat, de védekezés közben nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy Magyarországnak vannak nagy céljai, amelyek túlmutatnak a nehéz időszakokon. Az egyik ilyen nagy célunk a nyugdíjasok méltó életének biztosítása, illetve a nyugdíjak értékének megőrzése – fogalmazott. Orbán szerint ezt a célt „2010 óta minden évben sikerült elérnünk” és most, hogy 15 százalékkal emelkedik a nyugdíj, ez 2023-ban is így lesz.

13. havi nyugdíj is lesz

Varga Mihály pénzügyminiszter egy kapcsolódó Facebook-bejegyzésben hozzátette, hogy februárban érkezik a 13. havi nyugdíj. A költségvetés biztosítja az emelt nyugdíjak kifizetéséhez szükséges havi 473 milliárd forintot – írta és megjegyezte, hogy a jövő évi nyugdíjkifizetések összege a 13. havi nyugdíjjal együtt eléri a 6150 milliárd forintot.

