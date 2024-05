„Anya, ugye meg fogok gyógyulni?” – Beni kezelésére gyűjtenek

„Beni négyéves. Beteg. De ő nem erre gondol, hanem arra, hogy mikor mehet játszani. Te felnőtt vagy. Egészséges. Ha tudod, hogy képes vagy segíteni, akkor tedd meg” – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-bejegyzésében.

A négyéves Beni kezelésére gyűjtenek. Fotó: Mentsük meg Benit / Facebook

Mentsük meg Benit!

Debrecen laktanyája különleges vendéget fogad a gyereknap délelőtti bemutatóján. A debreceni tűzoltók ugyanis felkérték Micskó Benjámint – becenevén Beni –, hogy csatlakozzon hozzájuk néhány órára, és segítsen nekik egy mentési bemutatóban.

Mint írták, a tűzoltók civilben is támogatják a Duchenne-szindróma nevezetű, izomsorvadásos betegséggel küzdő Beni felépülését. Most pedig arra kérik követőiket, hogy álljanak ők is a „Mentsük meg Benit!” elnevezésű kampány mellé.

„A debreceni tűzoltólaktanyában közvetlenül is lesz lehetőség Beni kezelésének támogatására, illetve az alábbi számlaszámon is megtehetitek ezt: Mentsük meg Benit Alapítvány, 11600006-00000001-99666337” – olvasható a bejegyzésben. További részleteket itt találhatsz.