Újabb beteg gyerekért fogtak össze a tűzoltók

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, jótékonysági farsangi mulatsággal és egyébb rendezvényekkel igyekeznek pénzt gyűjteni Mánfán egy 4 éves, Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdő kisfiú kezelésére a tűzoltók és egyéb szervezetek. Most pedig egy újabb gyermek, a szklerózis tuberózával született Zoja gyógyulásáért fogtak össze a katasztrófavédelem munkatársai.

A szklerózis tuberóza egy igen ritka genetikai rendellenesség, amely jóindulatú daganatok kialakulására hajlamosítja az érintetteket. A becslések szerint hatezer babából egy ezzel a betegséggel születik, itthon évente nagyjából 16-an.

Nem átlagos kislány

Ahogy az a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-posztjában olvasható, a koraszülött Zoja nem egy átlagos kislány, ugyanis betegsége miatt „olyan terhet cipel, amely még egy felnőttnek is sok lenne”, folyamatosan gyógyszereket kap. „Zoja szülei mindent megtesznek, hogy gyermekük meggyógyulhasson, de a kezelések, a gyógyszerek komoly anyagi terhet rónak a családra” – írták.

Azonban mivel a kislány édesapja tűzoltó, nem is volt kérdés, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is az ügy mellé áll, és nagyszabású jótékonysági akciót indítanak a gyermek gyógyulásához sükséges pénz összegyűjtésére. Először is, április 2-a és 14-e között profi magyar és nemzetközi sportegyesületek, válogatott csapatok és sportolók által felajánlott mezek, valamint sportszerek kerülnek kalapács alá egy különleges aukción. 21-én délelőtt 10 órától pedig jótékonysági futást szerveznek Szerencsen.

Az árverést és a futást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Supersum Közhasznú Alapítvánnyal közösen szervezi. A felajánlott tárgyakra az alapítvány hivatalos Facebook-oldalán lehet licitálni.

Utalni is lehet

„Tudjuk, hogy egy komoly licitet kevesen engedhetnek meg maguknak. Tudjuk, hogy a futásnak sem lehet nekiindulni egyik pillanatról a másikra. De azt is tudjuk, hogy a követőink szíve aranyból van, és egy közepes csokinyúl árát talán felajánlják Zojának. És sok közepes csokinyúl ára együtt esélyt adhat ennek a kislánynak, hogy eljusson egy komplex és intenzív fejlesztő kezeléseket biztosító intézménybe” – fogalmaztak a tűzoltók a bejegyzésben.

Zoját és családját a Supersum Közhasznú Alapítvány számlaszámán keresztül tudod támogatni. Az utaláshoz a következő adatok szükségesek:

Kedvezményezett neve: Supersum Közhasznú Alapítvány

Számlavezető bank: K&H BANK

Bankszámlaszám: 10402764-50526972-78881022

IBAN: HU72 10402764-50526972-78881022

Swift kód: OKHB HUHB

Közlemény: Zoja gyógyulásáért

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images