Kutya az autókerékben: tűzoltók szabadították ki Bundást

A múlt hétvégi esetről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számolt be Facebook-oldalán, valamint fotókat is közölt a bajba került eb kimentéséről. Mint azt a posztban írják, Bundás egy fiatal labrador és talán újfundlandi keverék. Gazdái vitték be autóval a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra, miután a kíváncsi természetű négylábú feje beszorult egy autókerékbe.

A tűzoltók végül kéziszerszámok és némi szappan segítségével tudták kiszabadítani a szorult helyzetbe került állatot. Bundás így a kerék fogságából kiszabadulva ismét boldogan fogadhatta gazdája megnyugtató simogatását.

Borítókép: Gömbös László, Nagy Péter főhadnagy/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság-Facebook