A gyermekkori laktózintolerancia kezelése

A tejcukorra érzékeny betegeknél a leggyakoribb tünetek közé tartozik a robbanásszerű, gyakori, vizes hasmenés, valamint a haspuffadás és szélgörcs. A laktóz-intolerancia felismerését azonban megnehezíti, hogy a panaszok jelentkezése nem mindig mutat közvetlen összefüggést a tejfogyasztással. Az óvodás és iskoláskorú gyermekek esetében ráadásul a leggyakrabban a görcsös köldöktáji fájdalom, a lesápadás és a kellemetlen szájszag hívja fel a figyelmet a laktózintoleranciára. A diagnosztizálással és a kezeléssekkel kapcsolatos részleteket Dr. Polgár Marianne, a Budai Allergiaközpont főorvosa ismerteti

Tejcukor vagy tejfehérje?

A tejcukor (laktóz) és a tejfehérje két külön dolog. A tejfehérjét és a tejcukrot különböző módon hasznosítja a szervezet. A fehérjék lebontásában az emésztőenzimek játszanak szerepet. Ha a fehérjék bontása nem megfelelő és a bél immunrendszere fokozott érzékenységet mutat, akkor a tejfehérjék a bélen keresztül átjutva az egész szervezetre kiható immunválaszt, allergiás reakciót váltanak ki. Ez a tejallergia.

A tejben jelentős mennyiségben jelenlevő laktóz két cukor molekulából, glukózból és galaktózból áll. A laktóz lebontását a vékonybél bolyhain található finom szerkezetben, a kefeszegélyben található laktáz enzim végzi. A tünetek és a panaszok oka, hogy a táplálékok enzimatikus bontása nem történik meg. A tejcukorérzékenységet tehát a szervezetben lévő tejcukor bontását végző enzim (laktáz) hiánya vagy csökkent mennyisége okozza. A laktózérzékenyeknél azonban bizonyos készítmények nem okoznak tüneteket, ezért nem szükséges teljesen kivezetni az étrendből a tejtermékeket.

A laktózérzékenység nem ugyanaz, mint a tejallergia. Fotó: iStock

Bárkinél jelentkezhet

A laktáz enzim magzati életkorban alakul ki és csecsemőkorban éri el aktivitásának csúcsát. 3 éves kor után azonban lassan lecsökken a mennyisége. Csecsemő és kisdedkorban inkább csak a bélnyálkahártya károsodásával járó betegségek esetében csökken mennyisége. A laktáz enzim ugyanis nagyon érzékeny, a bélbolyhok felszíni károsodása esetén pedig már nem kielégítő az enzim működése. Nagyobb gyermekeknél és felnőtteknél betegség nélkül is lehetséges a laktáz enzim csökkent működése.

A teljes laktázhiány egy rendkívül ritka veleszületett rendellenesség (prímér laktóz-intolerancia). A laktáz csökkent működése esetében viszont mindig van működő enzim is, így egy bizonyos mennyiségű tejcukor fogyasztása még nem feltétlenül okoz panaszokat. Ilyenkor a szekunder laktóz-intoleranciáról beszélhetünk, amely akkor alakul ki, ha a laktáz enzim működése elégtelenné válik vagy megszűnik valamilyen bélbetegség vagy genetikai adottság miatt.

A laktózintolerancia kivizsgálása

Alaktózintoleranciakimutatását hidrogénkilégzési vizsgálattal végzik. A vizsgálat alapja, hogy normál körülmények között a tejcukor bontását a vékonybél kefeszegélyében található laktáz enzim végzi a bélben. A lebontott cukrok a véráramba kerülnek és felszívódnak. Laktózintolerancia esetén azonban a laktóz bontása nem történik meg. A vastagbélbe jutó bontatlan cukorból a vastagbélben lévő erjesztő baktériumok hatására szén-dioxid és hidrogéngáz szabadul fel, ami eljut a keringésen keresztül a tüdőbe, így a kilégzett levegőben mérhető a mennyisége.

Ha a vizsgálathoz használt, kimért mennyiségű tejcukor elfogyasztása után 1-2 órával a kilégzett levegő hidrogéntartalma kórosan megemelkedik, akkor a cukor felszívódásának zavara igazolódott. Annak eldöntésére, hogy laktóz-intolerancia maradandó formája áll-e fenn, ma már egyszerűen elvégezhető genetikai vizsgálat áll rendelkezésre.

Hogyan kezelhető?

A ritkán előforduló veleszületett laktózintolerancia esetén vagy szoptatott csecsemőnél enzimpótlás alkalmazható. Szekunder laktóz-intoleranciánál pedig az alapbetegség kezelésével a tejcukor felszívódási zavara rendszerint megszűnik. A laktózfelszívódási zavar megszűnéséig tejcukormentes, illetve az állapottól és az egyéni tűrőképességtől függően tejcukorban szegény étrend javasolt. A tejcukor lebontását segíthet, ha az érintett a tejtermékkel együtt laktáz enzim készítményt is fogyaszt - így az étrendi megszorításokat is enyhíteni lehet. A laktáz enzim csökkent aktivitása miatt felnőttkorban kialakuló, tartósan fennálló laktózfelszívódási zavar esetén is a tejcukorban szegény étrend, illetve szükség esetén az enzimkészítmény alkalmazása jelenthet megoldást.