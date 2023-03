Visszatérő hüvelygomba? Mutatjuk a tuti tippeket!

A Candida törzsbe tartozó gombák a normál hüvelyflóra részei. Azonban, ha a flóra kényes egyensúlya valamilyen okból felborul, a gombák túlszaporodhatnak, ami kóros állapotot hozhat létre. A hüvelygomba jellemző tünetei közé tartozik a bő, szagtalan, fehéres, túrószerűen darabos hüvelyváladék, valamint a sokszor kínzó viszketés, amelyet esetenként égő fájdalom, és a szeméremtest kipirosodása kísér. A fertőzés következtében ráadásul megsérül a hüvely védelmi funkciója, ami számos szövődmény forrása lehet: fogékonyabbá válik a nemi úton terjedő betegségekre, különböző felülfertőzések, gyulladások kialakulására, valamint terhesség esetén megnő a vetélés vagy a magzat megfertőzésének a kockázata is.

A HAGYOMÁNYOS, LÚGOS SZAPPANT ÉRDEMES KERÜLNI, MERT FELBORÍTHATJA A HÜVELY PH-ÉRTÉKÉT. FOTÓ: GETTY IMAGES

Krónikus vagy visszatérő fertőzés

Az elhúzódó hüvelygomba nem azonos a visszatérővel. Elhúzódónak akkor nevezhető, ha a fertőzés gyógyulási ideje a célirányos kezelés mellett is két hétnél tovább tart. Közben, jellemzően a tünetek erőssége nem állandó, hanem enyhülést követően – általában a menstruáció előtti időszakban – ismét fellángolnak. Ezzel szemben visszatérő hüvelygombáról akkor beszélhetünk, ha a fertőzés egy évben belül több mint négy alkalommal újra jelentkezik. Ez leggyakrabban a termékeny korú nőknél fordul elő, valamint azoknál, akik a változókorban ösztrogénpótlásban részesülnek. Visszatérő problémák esetén mindig érdemes felkeresni a nőgyógyászati rendelést, különösen akkor, ha a tünetek nem tipikusak. Előfordulhat ugyanis az is, hogy az égő, viszkető tüneteket mégsem gomba, hanem más típusú kórokozó, vagy valamilyen irritáló anyag – például tusfürdő, mosószer, öblítő, ruhaanyag – váltja ki.

Óvatos intim higiénia

Ahhoz, hogy megelőzzük a hüvelygomba kiújulását érdemes az intim higiéniára még nagyobb figyelmet fordítani. Ez azonban nem azt jelenti, hogy növelni kell a mosakodások számát, ugyanis sok esetben éppen ez okozza a problémát. A hüvelyflóra egyensúlya könnyen felborulhat a különböző vegyszerek – különösen a hagyományos, lúgos szappanok – használata miatt. Érdemes tiszta vizet, vagy kifejezetten intim tisztálkodásra javasolt mosakodószereket alkalmazni, valamint ajánlott kerülni a mesterséges színezék és illatanyag tartalmú törlőkendők, intimbetétek, síkosítók és óvszerek használatát.

Szintén ajánlott ügyelni a ruházkodásra is: helyezzük előtérbe a jól szellőző, nem túl szoros nadrágok és fehérneműk viselését. Ez utóbbit a nyári hőségben érdemes akár naponta többször is cserélni, mivel az izzadás okozta párás, meleg környezet kedvez a gombák elszaporodásának. Fontos az uszoda használat, strandolás vagy szaunázás után is azonnal levenni a vizes fürdőruhát és egy gyors mosakodás, valamint alapos törölközést követően száraz ruhadarabra cserélni.

Szervezetünk egészséges működéséhez jótékony baktériumokra van szükség: ilyen baktériumok alkotják a hüvelyflóra kényes egyensúlyát is. Ha számuk lecsökken, nagyban megnő a különböző fertőzések kialakulásnak kockázata. Így tarthatod egyensúlyban a hüvelyflórát.

Kétirányú kezelés

Ha az elővigyázatosság ellenére a fertőzés mégis rendszeresen újra megjelenik, javasolt felkeresni a nőgyógyászati rendelést, ahol az orvos helyileg ható, vagy szájon át szedhető készítményeket írhat fel. Bizonyos esetekben indokoltnak tarthat egyéb – például cukorbetegség vagy inzulinrezisztencia felismerésére irányuló – vizsgálatokat is, mivel bizonyos kórképek szintén hajlamosabbá tehetnek a hüvelygomba kiújulására. Érdemes tudni azt is, hogy a Candidák túlszaporodása férfiak esetében nagyon ritkán okoz tüneteket, viszont ők is hordozók lehetnek. Visszatérő hüvelygomba esetében könnyen előfordulhat, hogy az egymásnak ide-oda adogatás – pingpong hatás – áll. Ahhoz, hogy a betegség folyamatos kiújulása elkerülhető legyen, javasolt a partnerkapcsolatban mindkét felet egyszerre kezelni.

Amennyiben a hüvelygomba enyhébb, komplikációmentes, a patikában vény nélkül is elérhető gombaellenes krémek vagy kúpok. Ajánlott az olyan fertőtlenítő oldatok használata is, amelyek hatékonyan alkalmazhatóak nem csak gombák, hanem különböző baktériumok, és lipofil vírusok által kiváltott hüvelyfertőzések esetén is. Az octenidin-dihidroklorid hatóanyagtartalmú, jódmentes változatok a kismamák számára is biztonságosan alkalmazhatóak, mivel kizárólag helyileg fejti ki a hatásukat anélkül, hogy a vérkeringésbe kerülnének. Választhatóak olyan készítmények is, amelyekhez a gyógyszertárakban speciálisan kifejlesztett applikátorok kaphatóak. Az egyszerűen használható, színtelen, szagmentes – fehérneműn foltot sem hagyó – oldatok segítségével egyenletesen bevonható a hüvelyfal, és ezáltal kíméletes módon pusztíthatóak el a túlszaporodott kórokozók. Ráadásul – például a hüvelykúpokkal szemben – ezek az oldatok férfiak számára is hatékonyan alkalmazhatóak.

