Hüvelyflóra: így tarthatod egyensúlyban

Az a bizonyos pH-érték

A pH-érték egy 0-14-ig terjedő skálán mutatja meg valami kémhatását: 7 alatt savas, 7 felett pedig lúgos. A bőrünket borító védőréteg optimális esetben 4,7 és 5,75 pH közötti, az intim testrészeken pedig ennél is savasabb: normál hüvelyflóránál 3,8-4,5. Ha azonban a kedvező kémhatásáról gondoskodó Lactobacillusok száma valamilyen okból lecsökken, a hüvely pH-értéke emelkedni kezd. Lúgosabbá válik, ami kedvez a kórokozók, így például a különböző gombák, baktériumok és vírusok elszaporodásnak.

A hüvelyflóra állapota egészséges esetben sem állandó: függ az életkortól, a menstruációs ciklustól, valamint az olyan hormonális változásoktól, mint például a menopauza. A gyógyszerek – elsősorban az antibiotikumok és a hormonkészítmények – szintén hatással vannak rá, akárcsak a személyi higiénia, a hüvelyt ért irritációk, a táplálkozás, az immunrendszer általános állapota, valamint a különböző betegségek például a diabétesz vagy az inzulinrezisztencia. A szorongás, a depresszió, a stressz és a gyász szintén felboríthatja a kényes egyensúlyt.

A HÜVELY NORMÁL PH-ÉRTÉKE 3,8-4,5 KÖZÖTT VAN.

Óvjuk meg az egyensúlyát!

A hüvelyváladékot a hüvelyben és a méhnyakban található mirigyek termelik. Azzal, hogy eltávolítja az elhalt sejteket, tisztán és egészségesen tartja a hüvelyt. Mivel öntisztító szerv, a túlzásba vitt mosakodás kifejezetten kedvezőtlen hatással van rá. A hagyományos lúgos szappanok és tusfürdők, a mesterséges színezékek és illatanyagok károsítják az alapvetően savas környezetet, akárcsak a felesleges irrigálás. Helyettük javasolt a reggeli és esti mosakodáshoz tiszta vizet vagy kímélő, intim mosakodószereket alkalmazni. Szintén kerülendők a nedves törlőkendők és az illatosított egészségügyi betétek, érzékenység esetén pedig az sem mindegy, hogy milyen óvszert vagy síkosítót használunk.

Érdemes ügyelni a ruhákra és azok tisztítására, öblítésére is: a szoros, rosszul szellőző anyagok, illetve bizonyos mosószerek és öblítők is irritációt válthatnak ki. Strandolásnál, uszodában vagy szaunahasználat után szintén ügyelni kell a vizes fürdőruha mielőbbi szárazra cserélésére, mivel a párás, meleg környezet kifejezetten kedvez például a hüvelygomba elszaporodásának. A gombák burjánzását serkenthetik a szénhidrátban gazdag ételek is, amelyek helyett inkább olyan táplálékok javasoltak, amelyek elősegíti a Lactobacillusok szaporodását. Ilyen a joghurt, a kefir, a savanyított élelmiszerek – például savanyúkáposzta –, a leveles zöldségek, a zab, az áfonya és a banán. Ha pedig antibiotikumkúrára kényszerülünk, érdemes nemcsak a bél-, hanem a hüvelyflórát helyreállító készítményeket is alkalmazni.

A nők fele ezzel a panasszal fordul az orvosához, ráadásul a gyermeket váróknak is legalább a fele érintett: a félelmetesen hangzó bakteriális vaginózis az egyik leggyakoribb betegség az intim tájakon. Azért különösen veszélyes, mert gyakran kiújulhat, és mert ha nem kezeljük, gyulladás, vetélés vagy koraszülés is lehet a következménye.

Ha felborul az egyensúly

Amennyiben mégis kóros – például szokatlanul bő, darabos, bűzös, habos, szürkés vagy zöldes színű – hüvelyváladékot, fájdalmat vagy viszketést tapasztalunk, erőteljes panaszoknál ne halogassuk a nőgyógyász felkeresését. Enyhébb, komplikációmentes esetben azonban hatékonyak lehetnek a patikában vény nélkül kapható készítmények is. Tipikusan gombás vagy bakteriális fertőzésre utaló tünetek esetén célirányosan alkalmazhatunk különböző hüvelykúpokat, -géleket, -krémeket vagy -tablettákat.

A gyógyszertárakban elérhetőek olyan fertőtlenítő oldatok is, amelyek egyszerre bevethetőek gombás és bakteriális fertőzéseknél, ezért abban az esetben is, ha bizonytalanok vagyunk a kiváltó okokban, vagy kevert fertőzésünk van. Az octenidin-dihidroklorid hatóanyagtartalmú, jódmentes változatok kismamák számára is biztonságosan alkalmazhatóak: nem kerülnek a vérkeringésbe, kizárólag helyileg fejti ki a hatásukat. Javasolt az oldatokat olyan speciális – a patikában kifejezetten az adott készítményekhez kifejlesztett – applikátorokkal alkalmazni, amelyek biztosítják az egyszerű, kényelmes és diszkrét használatot: csupán ki kell cserélni az oldatok szórófejével, és máris könnyedén egyenletesen bepermetezhető a hüvelyfal. A színtelen, szagtalan fertőtlenítők hatékonyan és kíméletesen veszik fel a harcot az elszaporodott kórokozókkal szemben.

