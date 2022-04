A kontaktvérzést mindig komolyan kell venni, mert előfordulhat, hogy csak egyszer-egyszer jelentkezik, de amint sűrűbbé válik ez a jelenség, azonnal nőgyógyászhoz kell fordulni. Általában élénk piros színű, de előfordulhat rózsaszínes, barnás pecsételés is. Lássuk a lehetséges okokat!

A szex utáni vérzést mindig komolyan kell venni.

Menstruáció, hormonális változások

Könnyen előfordulhat, hogy mindössze menstruációs vér miatt jelentkezik szex utáni vérzés. Ilyenkor értelemszerűen nincs ok az aggodalomra, a jelenség természetes.

Előfordulhat még hormonális változások miatt is ez a probléma. Jelentkezhet változókor tüneteként is, ilyenkor különösen figyelni kell mindennemű vérzésre, ugyanis akár rákra is utalhatnak a jelek. Esetleg hormonális fogamzásgátló is okozhat pecsételő, szex utáni vérzést.

Gyulladás, fertőzések, HPV?

Gyakori ok lehet, hogy szex közben a méhnyak összeszorul és begyullad. Emellett ha minden aktus után tapasztalunk vérzést, akkor könnyen előfordulhat, hogy a méhnyakat irritálja valami, mely utalhat fertőzésre is. Ezek lehetnek nemi úton terjedő betegségek, mint a gonorrhea, chlamydia, vagy akár a HPV.

Hüvelyfal sérülése

Gyakori jelenség lehet a hüvelyfal sérülése is, melynek általában valamilyenfertőzésáll a hátterében. Emellett előfordul, hogy a szexuális aktus túl erőteljesen zajlik, ez is könnyen okozhat sérülést, ennek következtében pedig vérzést.

Méhszájseb is okozhat vérzést

A méhszájseb az egyik leggyakoribb oka a szex utáni vérzésnek. Voltaképp nem is sebről van szó, hanem a méhszájon található, élénk színű elváltozásról. Meglehetősen gyakori jelenségről van szó, a hormonálisan aktív nők 90 százalékánál megtalálható. A méhszájseb kialakulásában szerepet kapnak a hüvelyfertőzések, gombás fertőzések is, mivel ilyenkor felborul a hüvelyflóra egyensúlya.

Az elváltozás önmagában nem jelent veszélyt, sőt valamilyen szinten akár hasznosnak is nevezhetjük, hiszen a terület szabad szemmel is jól látható, így kijelöli az eltérő szövetek határát, amely segít a rákszűrésben, ugyanis a daganatok sokszor a két hámtípus találkozásánál alakulnak ki. Ha a méhszájseb vérzést okoz, érdemes megnézetni, vagy leszedetni, mielőtt kóros elváltozás alakulna ki.

Jó- és rosszindulatú daganatok

A nemi aktust követő vérzést érdemes komolyan venni, ugyanis rákos elváltozásra is utalhat ez a jelenség. Ilyen például a méhnyakrák is, melynek egyik korai tünete, már amennyiben jelentkeznek tünetek, a szex utáni vérzés. Ez azért alakul ki, mert a károsodott szövetekben új kapillárisok keletkezhetnek, melyek könnyen megrepedhetnek és vérzést okozhatnak.

Menopauza ideje alatt jelentkező vérzés utalhat méhtestrákra is. Ez a daganattípus a méh belső hártyáján alakul ki, a második leggyakoribb nőgyógyászati daganat. A nőgyógyászati vizsgálatokon képesek időben diagnosztizálni, ezért is nagyon fontos, hogy ha szexuális aktus után gyakran tapasztalunk vérzést, forduljunk nőgyógyászhoz!