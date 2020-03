Mikor kell orvoshoz fordulni felfázással, és mikor nem?

A felfázás sosem jön jókor. Hiszen mikor is férne bele az életünkbe, hogy gyakran kell rohanni a mosdóba, fájdalmat érzünk a vizelet ürítése közben, ég, csíp, a szeméremcsont felett pedig fájó nyomást tapasztalunk. Súlyosabb esetben az inger akár állandósulhat is, vagy azt láthatjuk, hogy véres a vizeletünk. Sőt, nem ritka, hogy hőemelkedés, láz, esetleg hidegrázás kíséri az amúgy is kellemetlen tüneteket. Mindez ráadásul nemcsak téli hidegben történhet meg, hanem az év bármely szakában. De vajon pontosan mivel is állunk szemben?

Felfázás vagy hólyaghurut?

Az altest lehűlése szerepet játszhat a betegség kialakulásában, hiszen hideg hatására az erek beszűkülnek, a szervezetünk védekezőrendszere legyengül, a hólyaghurut háttérben azonban mindenképpen valamilyenfertőzésáll. Az esetek nagy részében a bélflóra hasznos "lakójaként" ismert E.coli baktérium kerül a húgyutakba, hiszen bélsárral távozva könnyen megtelepedhet a végbélnyílás közelében található húgycsőnyílás környékén. Mivel a női húgycső elég rövid, mindössze néhány centiméteres, így a kórokozók gyorsan elérik a húgyhólyagot is. Ott pedig villámgyorsan képesek szaporodni, negyed- vagy félóra alatt akár meg is duplázódhat a számuk. Jelenlétük folyamatosan irritálja a nyálkahártyát, így annak sérülése miatt válhat véressé, gennyessé, opálossá a vizelet. De nézzük részletesen az okokat!

Mitől alakul ki?

Ha engedjük, hogy az altestünk lehűljön, azaz sokat ülünk hideg földön, padon, mezítláb járkálunk a fűtetlen padlón, télen is kilátszik a derekunk, vagy csak egyszerűen megfázunk a hóesésben, esőben, zivatarban, szinte lebombázzuk a hólyagunk védelmi rendszerét. Az erek összeszűkülnek, a vérkeringés lelassul, így kevesebb olyan sejt áramlik a vérünkben, amely fel tudna lépni a támadó kórokozók ellen. A betegséget tehát önmagában nem afelfázásokozza, de fontos kockázati tényezőnek számít. Figyelnünk kell a hüvely egészségére is.

A felfázás a nők egyik legrettegettebb betegsége. Fotó: Getty Images

A hüvelyflóra természetes állapotában savas kémhatású, védelmét az úgynevezett Lactobacillusok, azaz tejsavbaktériumok látják el. Könnyen lecsökken a számuk, ha túl sok intim mosakodót, szappant, spray-t használunk vagy túlzásba visszük az irrigálást. Ilyenkor lúgossá válik a kémhatás, így elszaporodhatnak a kórokozók, amelyek a hüvelynyílás közelsége miatt a húgycsőbe, illetve a húgyhólyagba is bejuthatnak. Tulajdonképpen a gyakori és intenzív szexuális aktus is ide vezethet: a partner nemi szervéből vagy végbeléből származó baktériumok is elérhetik a mechanikai érintkezés következtében a húgycsőnyílást. A változókorba lépő nőknek pedig még jobban oda kell figyelniük magukra: a csökkenő ösztrogénszint miatt ugyanis a nemi szervekben és a húgyutakban található hámréteg sorvad, elvékonyodik és sokkal fogékonyabb lesz a fertőzésekre.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Amennyiben még csak kezdeti, enyhe tüneteket észlelünk magunkon, megpróbálhatjuk otthon, egyedül is kezelni a helyzetet. Azaz antibakteriális hatású gyógynövényteákkal vagy gyógynövényeket tartalmazó készítményekkel, vízhajtással, sok folyadék fogyasztásával megelőzhetjük a kórokozók elszaporodását, jó esetben az antibiotikum szedését is elkerülhetjük. A fitoterápia területéről elsősorban a medveszőlőlevél tartalmú szereket ajánlják a patikusok. Ez az egyik legismertebb húgyúti fertőtlenítő hatású növény, amely számos baktériumot, köztük az E.colit is képes elpusztítani. Ráadásul nem alakul ki vele szemben rezisztencia, azaz a kórokozó nem válik ellenállóvá, még ha többször is találkozik a medveszőlőlevél antibakteriális hatóanyagaival, amelyeket összefoglaló néven hidrokinon-származékoknak nevezünk. A panaszok enyhítése érdekében érdemes ezen kívül fájdalomcsillapítót, görcsoldót, gyulladáscsökkentőt is szedni. Ha azonban azt tapasztaljuk, hogy még 2-3 nap után sem javul az állapotunk, mindenképpen orvoshoz kell fordulnunk.

Azaz, ha nem múlik afájdalomés a vizelési inger, jó, ha egy szakember is megnéz minket, hogy meg tudja ítélni, mennyire komoly a baj. Ha pedig már a kezdetektől véres a vizeletünk, felszökik a lázunk, hányingerünk van, deréktáji fájdalom kínoz bennünket, illetve ha az esetleges húgyhólyaggyulladás, idegen szóval cisztitisz egy évben akár kétszer, háromszor is kiújul, biztos, hogy azonnali, alapos vizsgálatra van szükség. Kismamáknak pedig azt javasolják, hogy már az enyhe tünetekkel is keressék fel a kezelőorvosukat, hiszen az ő esetükben minden fertőzésnek sokkal nagyobb a kockázata. Legtöbbször egyébként a vizeletből hamar kimutatható a kórokozó, amelyre általában antibiotikumot szoktak felírni. A kúra alatt érdemes szem előtt tartani, hogy az antibiotikumok nemcsak a káros, hanem a hasznos baktériumokat is elpusztítják a szervezetben, ezért ajánlatos gondoskodni a hüvelyflóra helyreállításáról is. Az pedig, hogy figyeljünk oda a rendszeres és bőséges folyadékbevitelre, valamint arra, hogy ne tartogassuk a vizeletünket, nemcsak a terápiában, hanem a megelőzésben is nélkülözhetetlen.