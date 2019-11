Tévhitek a felfázásról: női betegség?

A hólyaghurut okai

A közhiedelemmel ellentétben a hólyaghurut az év bármely időszakában előfordulhat, nem csak a hideg évszakokban. A tünetei közé tartozik a gyakori, sürgető vizelési inger és az égő, csípő érzéssel járó vizeletürítés, vagy az erős késztetés ellenére annak hiánya. Bár elterjedt, hogy ezt az állapotot felfázásnak nevezzük, a hólyaghurut nem az altest lehűlése miatt következik be. A valódi ok leggyakrabban az E. coli baktérium okozta bakteriális fertőzés, maga a "fázás" pedig csak annyiban játszhat közre, hogy a kihűlt medencetájon a kórokozókkal szembeni védekezés meggyengül, ezért a baktériumok könnyebben megtelepedhetnek és akadálytalanul szaporodhatnak a hólyagban.

Nőknél a hüvelyflóra egyensúlyának felborulása, valamint a gyakori, intenzív szexuális élet is vezethet hólyaghuruthoz. Míg az előbbi esetben a hüvelyi természetes baktériumflóra egyensúlyának zavara okozza a kórokozók elszaporodását, addig szexuális aktus közben a végbél-, húgycső- és hüvelynyílás közelsége miatt juthatnak nem kívánatos baktériumok a húgycsőnyílásba. Hajlamosító tényező lehet továbbá a változókori ösztrogénszint-csökkenés, amelynek következtében a húgyutak hámja sorvadásnak indul, és emiatt gyengül a fertőzésekkel szembeni ellenállása.

A hólyaghurut nem az altest lehűlése miatt következik be. Fotó: iStock

Nem csak a nőket érinti

A betegség a nőket az anatómiai felépítésük miatt gyakrabban érinti, melyre részben a már említett testnyílások közelsége, részben pedig a rövidebb, mindössze néhány centiméteres húgycső a magyarázat. A hüvelyben és a végbélben is megtalálható kórokozók így sokkal könnyebben elérhetik a hólyagot, mint a férfiak esetében, akiknek a húgycsöve nagyjából 25 centiméteres. A férfiaknál a húgycsövet szűkítő prosztatamegnagyobbodás is jelenthet kockázatot, hiszen emiatt a vizeletürítés akadályokba ütközik, a hólyagban visszamaradó, pangó vizelet pedig táptalajul szolgálhat a húgyúti fertőzések számára. A férfiaknál a hólyaghurut komolyabb szövődmények kialakulásához is vezethet. Afertőzésugyanis érintheti a húgycső és a húgyhólyag mellett az ondóhólyagot, a mellékheréket és a prosztatát is.

Antibiotikum helyett hatásos lehet a medveszőlőlevél

Fontos tudni, hogy a hólyagba jutott baktériumok rendkívül gyorsan - akár 20 percenként megduplázódva - képesek szaporodni, éppen ezért fokozottan szükséges, hogy már az első tünetek megjelenésekor igyekezzünk ennek gátat szabni. Bár a hólyaghurut antibiotikumokkal gyorsan és hatásosan kezelhető, a növekvő antibiotikum-rezisztencia és ennek veszélyei miatt inkább próbáljuk ezeket kerülni. Egy kis odafigyeléssel, támogatással az akut és komplikációmentes fertőzést az egészséges szervezet természetes védekező rendszere is képes legyőzni.

Az első és legfontosabb, amit kezdődő hólyaghurut esetén tehetünk, a bőséges folyadékfogyasztás, amivel serkenthetjük a vizeletürítést és ezzel alaposan átmoshatjuk a hólyagunkat. Fontos, hogy elsősorban vizet vagy gyógyteákat fogyasszunk, mivel a szénsavas üdítők, az alkohol- és koffeintartalmú italok kifejezetten kerülendők.

Hasznos lehet a kezdeti, enyhe tünetek visszaszorítására a medveszőlőlevél-tartalmú tabletta. A már a középkori gyógyászatban is ismert medveszőlő az egyik legismertebb és leginkább bevált húgyúti fertőtlenítő, amelynek baktériumölő hatását több mint 70 különféle húgyúti fertőzésben szerepet játszó kórokozó ellen igazolták. A medveszőlőlevél tabletta formájában azok számára is javasolt, akik teaként nem szívesen fogyasztják fanyar, kesernyés íze, illetve az esetleges gyomorbántalmakat okozó mellékhatásai miatt.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Amennyiben a tünetek a várandósság során jelennek meg, vagy pedig a kezelések ellenére a panaszok tovább fokozódnak, esetleg láz, véres vizelet, hányás vagy deréktáji fájdalom is jelentkezik, forduljunk késlekedés nélkül orvoshoz. Szintén javasolt az urológiai szakrendelés felkeresése a visszatérő - fél éven belül kétszer, vagy egy évben belül háromszor jelentkező - hólyaghurut esetén is, hogy felderítsék a kiváltó okokat, és megkezdődhessen a célirányos kezelés.