A női nemi szerv egészségét a viselt fehérnemű is nagyban befolyásolja. A care2.com cikke alapján megmutatjuk, milyen szempontokat ajánlott figyelembe venni az alsóneműk vásárlásánál.

Minél kevesebb csipke

Bár a csipkéből készült bugyi nagyon csinos, nem feltétlenül jó választás. Egész napos viselés után ugyanis kidörzsölheti az érzékeny bőrt, amely irritációt, kipirosodást okozhat. Csipke alsót tehát ne válasszunk mindennapos használatra, és edzéshez sem javasolt ezt viselni. Tegyük el inkább különleges alkalmakra.

Megfelelő méret

A tangák kedvelőinek jó hír lehet, hogy már több kutatás is megcáfolta, hogy az ilyen fazonú fehérnemű káros lenne az egészségre. A tévhit szerint ugyanis a tanga viselése megkönnyíti az ánusz környékén található kórokozók dolgát, amelyek így könnyebben bejutnak a hüvelybe és különféle fertőzéseket okoznak. A tudósok szerint azonban ez nem igaz. Ettől függetlenül a tangák választásánál is körültekintőnek kell lennünk. A legfontosabb, hogy mindenképpen megfelelő méretűt - tehát ne túl kicsit - válasszunk. Emellett a legjobb, ha a jól szellőző, természetes anyagból készült darabokat részesítjük előnyben.

Mindennapi használatra mindenképpen olyan alsót válasszunk, ami természetes anyagokból, például pamutból készült, mert ezek hagyják a leginkább lélegezni a bőrt. Éjszakára pedig amikor csak tehetjük, vegyük le a fehérneműt és aludjunk anélkül - a hüvelyünknek és a nemi szervünknek így a lehető legegészségesebb. Erről itt olvashat bővebben.

Speciális alsónemű sportoláshoz

Már speciális anyagból készült alsóneműt is lehet kapni, amelyeket kimondottan sportoláshoz ajánlanak. Előnyük, hogy rugalmasak, nem csúszkálnak mozgás közben, és nem is szívják magukba a nedvességet - a hagyományos pamutbugyikkal ellentétben. Egy izzasztó edzés során tehát jelentősen megnövelik a komfortérzetünket. Azonban bármennyire is kényelmesnek és száraznak érezzük az alsóneműnket, azonnal cseréljük le őket sportolás után, hogy megelőzzük a baktériumok elszaporodását.

Meddig használhatunk egy bugyit?

Szakemberek szerint a 12 hónapnál régebben vásárolt és rendszeresen hordott alsókat érdemes leselejtezni. Egy kutatás során ugyanis kiderült, hogy a tiszta - tehát kimosott, és a fehérneműs fiókban tárolt - bugyik 83 százalékán csaknem 10 ezer baktérium található.