Bajt okozhatnak az alakformáló fehérneműk

Szinte nincs is olyan nő, akinek a szekrényében ne lapulna egy-egy alakformáló fehérnemű: olyan szűk, rugalmas ruhadarab, mely karcsúbbnak mutatja a viselőjét. A szoros alsóneműk azonban egészségügyi problémákat is okozhatnak.

Bajt okoz az alakformáló fehérnemű?

Az egészségügyi szakemberek viszont arra figyelmeztetnek, hogy a túl szoros ruhadarabok - melyeket sokan minden nap viselnek - komoly egészségügyi kockázatokat rejtenek.

gyomorégéshez vagy refluxhoz vezethet, hiszen a ruha gumírozása felfelé nyomja a gyomrot, így a gyomorsav visszakerülhet a nyelőcsőbe. Az alakformáló alsóneműk legnagyobb rajongói, a túlsúlyos nők még nagyobb veszélyben vannak, hiszen a testüket borító zsír is összébb nyomja a gyomrot. A nyelőcsőrákig is fajulhat, de Barrett-szindróma is kialakulhat, a nyelési nehézségekről és az álmatlan éjszakákról, vagy az egyre romló köhögésről nem is beszélve. Mivel a gyomor a köldök és a szegycsont között helyezkedik el, pont ott, ahol a fehérneműk felső szegélye található, komoly nyomás nehezedik rá.

Az alsóneműk a has alsó régióit is elszorítják, így a beleket is összenyomják. Ennek következménye puffadás, hasfájás, emésztési problémák lehetnek, hiszen a beleknek nincs elég helye elvégezni a feladatukhoz szükséges természetes mozgásokat. A szakemberek egyáltalán nem ajánlják az alakformálók viselését IBS-ben szenvedőknek, hiszen a normál emésztési folyamat megzavarása a tünetek fellángolásához vagy romlásához vezethet!

A has és a hát izmai ellustulnak

Az alakformáló alsónemű szép tartást és karcsúbb sziluettet ad, akárcsak egy fűző, de ez a hatás csak addig tart, míg viseljük. Hosszú távon azonban a has és a hát izmai "ellustulnak", elveszítik feszességüket, így nemcsak a tartásunk lesz egyre rosszabb, de komoly hátfájdalmakkal is szembe kell néznünk. Sőt - mint azt Robert Shanks, londoni gerincspecialista kifejti - a szoros ruhák előbb-utóbb mozgási nehézségeket is okozhatnak, mert megakadályozzák a csigolyák közötti, "olajozó" hatású folyadék szabad áramlását.

A bőrünk sincs biztonságban: a szoros ruhadarabok könnyen kidörzsölhetik, és a sérült felületen nehezen gyógyuló, fájdalmas fertőzések alakulnak ki. Ráadásul ezek a ruhadarabok nem is szellőznek, megrekedhet alattuk a hő és a nedvesség, ami nagyszerű táptalajjá teszi a ruha alatti felületeket a gombák és baktériumok számára. Az eredmény: vöröslő, viszkető, nedvedző kiütések.

Az alakformáló fehérnemű megnehezíti a véráramlást

Az alakformáló fehérnemű a véráramlást is megnehezíti, ennek pedig nemcsak esztétikai következményei lehetnek: az alsó végtag vénás keringésének lassulása számtalan problémához vezethet a visszerektől (és azok gyulladásától) a trombózison át az aranyérig. A csípőszorító nadrágok miatt kialakuló rossz vérkeringés a bokák, a lábszár feldagadásához vezet, ez pedig igen fájdalmas lehet.